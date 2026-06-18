Memorandum med ZDA in Iranom je podpisan

Ameriški predsednik Donald Trump je osebno podpisal memorandum o razumevanju z Iranom - med večerjo v versajski palači francoskih kraljev, kamor je prišel na povabilo predsednika Emmanuela Macrona. Podpisali so ga tudi v Teheranu in kot poročajo mediji, je memorandum s tem začel veljati.

Pogajanja o miru pa se s tem šele dobro začenjajo. V šestdesetih dneh naj bi se dogovorili končanju iranskih jedrskih programov, tudi s pomočjo Mednarodne agencije za jedrsko energijo. V zameno za sodelovanje pri tem bo Iran dobil konec pomorske blokade in druge ugodnosti. Sporazum omenja celo 300-milijardni sklad za razvoj, v katerega naj bi prispevale območne države.