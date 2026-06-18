Kaj piše v 14 točkah memoranduma o soglasju?

Kaj je vsebina 14-točkovnega memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom (MoU), ki sta ga podpisala Trump in Pezeškian, veljati pa je začel takoj po podpisu? Po navajanju BBC predvideva prekinitev sovražnosti, ponovno odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij proti Iranu ter začetek pogajanj o dokončni ureditvi iranskega jedrskega programa.

Administracija Donalda Trumpa sporazum opisuje, da ta temelji na izpolnjevanju obveznosti, kar pomeni, da bo Iran ugodnosti deležen le, če bo spoštoval svoje zaveze. Spodaj povzemamo točke memoranduma, kot jih navajata BBC in Al Džazira.

1. Konec spopadov na vseh frontah

ZDA, Iran in njuni zavezniki se zavezujejo k takojšnji in trajni prekinitvi vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu. Nobena stran ne bo sprožila novih vojaških akcij ali groženj z uporabo sile.

2. Medsebojno spoštovanje suverenosti

Državi se zavezujeta k spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti ter nevmešavanju v notranje zadeve druga druge.

3. Šestdesetdnevni rok za končni dogovor

V največ 60 dneh naj bi dosegli dokončni dogovor, rok pa se lahko podaljša s soglasjem obeh strani.

4. Konec ameriške pomorske blokade

ZDA bodo začele odpravljati pomorsko blokado Irana in jo v celoti končale v 30 dneh. Po sklenitvi končnega sporazuma naj bi umaknile tudi vojaške sile iz neposredne bližine Irana.

5. Ponovno odprtje Hormuške ožine

Iran bo omogočil varen in brezplačen prehod trgovskih ladij skozi Hormuško ožino. Plovba naj bi se postopoma normalizirala v naslednjih 30 dneh.

Vas Nabatieh v južnem Libanonu FOTO: Abbas Fakih/AFP

6. Sklad za obnovo Irana

Predviden je najmanj 300 milijard dolarjev vreden program gospodarske obnove in razvoja Irana, ki naj bi ga financirali regionalni partnerji.

7. Postopna odprava sankcij

ZDA se zavezujejo k odpravi vseh sankcij proti Iranu, vendar bo časovni načrt določen v nadaljnjih pogajanjih.

8. Iran brez jedrskega orožja

Iran ponovno potrjuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja. O usodi obogatenega urana se bosta strani še pogajali, najmanjša zahteva pa je njegovo redčenje pod nadzorom Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

9. Ohranitev sedanjega stanja

Do dokončnega sporazuma Iran ne bo širil jedrskega programa, ZDA pa ne bodo uvajale novih sankcij ali dodatno krepile vojaške prisotnosti v regiji.

10. Izjeme za izvoz nafte

Ameriško finančno ministrstvo bo Iranu takoj omogočilo izvoz nafte, naftnih derivatov ter povezane bančne, zavarovalniške in transportne storitve.

11. Sprostitev zamrznjenih sredstev

Iran bo ponovno dobil dostop do zamrznjenih finančnih sredstev, postopki sproščanja pa bodo določeni med pogajanji.

12.–14. točka: Nadzor in končni sporazum

Vzpostavljen bo mehanizem za spremljanje izvajanja dogovora. Po začetku izvajanja memoranduma se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu, ki naj bi ga na koncu potrdila zavezujoča resolucija varnostnega sveta ZN.