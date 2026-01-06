Meni Venezuela, tebi Južnokitajsko morje

Dogajanje je vse bolj podobno ustvarjanju sveta pod vladavino diktatorjev, ki so si pripravljeni razdeliti planet.

Nicolás Maduro se je čez noč spremenil v politični Rorschachov madež. Prav tako kot pri testu švicarskega psihiatra Hermanna Rorschacha, ki je od pacientov zahteval, naj mu pojasnijo, kaj vidijo v nedoločeni obliki, ki je nastala iz razmazane kapljice črnila, in je verjel, da je to najboljši preizkus njihove podzavesti, je zdaj aretacija venezuelskega predsednika preizkus politične podzavesti državnikov po svetu, ki v tej nedoločeni potezi Donalda Trumpa vidijo tisto, kar hočejo videti. Tajvanci so hoteli verjeti, da je ta pustolovščina ameriškega predsednika pravzaprav grožnja kitajskemu voditelju Xi Jinpingu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pomislil, da bi moral biti naslednji diktator, ki bi ga doletela podobna usoda, ruski predsednik Vladimir Putin. Severnokorejski ...