Mercedesi in beemveji na goreči ladji

Nizozemski gasilci so se tudi včeraj trudili pogasiti požar na ladji Fremantle Highway, ki je prevažala množico vozil in je grožnja za ekološko katastrofo v morju severno od nizozemske obale.

Dvestometrska ladja je izplula iz Bremerhavna v Nemčiji s skoraj štiri tisoč vozili na krovu, med njimi je veliko mercedesov, beemvejev in minijev. Namenjena je bila v Egipt in naprej v Singapur. Ogenj je na ladji izbruhnil, ko je bila 14 navtičnih milj severno od nizozemskega otoka Ameland v Waddenskem morju. Kot vsi Frizijski otoki je tudi Ameland edinstven košček narave. Bogastvo različnih rastlin na otoku je posledica izjemne pestrosti pokrajine. Eden od slikovitih krajev je Oerd, veliko območje sipin, ki se iz leta v leto še širi. Zaradi raznolike pokrajine in zanje ugodnih razmer se tam vsako leto zadržuje več kot 60 vrst ptic.

Ogenj je izbruhnil, ko je bila ladja 14 navtičnih milj severno od nizozemskega otoka Ameland v Waddenskem morju. FOTO: AFP

Po neuspešnem poskusu gašenja je 23-članska indijska posadka ladjo zapustila, nekateri so poskakali v morje, večino so s helikopterjem rešili, posamezniki so jo odnesli le s poškodbami, en član posadke je žal umrl. Z reševalnimi vlačilci jim je ladjo uspelo umakniti s plovne poti. Nato so poskušali ogenj pogasiti z zalivanjem z vodo, pri čemer so morali biti po navedbah obalne straže zelo previdni, da se ladja ne bi prevrnila, kar bi povzročilo ekološko katastrofo. Okoliške vode so sicer pod zaščito Unesca. Leta 2019 je na tem območju med viharjem s tovorne ladje vrglo 340 kontejnerjev, zaradi česar je bilo morje onesnaženo s plastiko in polistirenom.

Po včerajšnjih jutranjih vesteh sta bila sicer ogenj oziroma dim z ladje nekoliko manjša kot v preteklih dneh, reševalci so se prvič povzpeli na krov in vzpostavili bolj robustno povezavo za vleko ladje, da jo lažje premikajo in ohranjajo pod nadzorom.

Nesreče z ladjami, ki prevažajo avtomobile, niso tako redke. Lanskega marca se je po požaru in tednu dni kalvarije pri Azorih potopila tovorna ladja Felicity Ace. FOTO: Portuguese Navy via Reuters

Ogenj ob električnih avtomobilih?

Po dosedanjih uradnih navedbah obalne straže vzrok požara ni znan, po nekaterih namigih pa naj bi se ogenj najprej pojavil ob enem od električnih avtomobilov. Agencija Reuters navaja podatke japonskega podjetja K line (ta ima ladjo v najemu), po katerih je bilo na krovu od 4000 vozil skoraj 500 električnih. Če zagori tako vozilo, je zaradi litij-ionskih baterij požar veliko težje gasiti. Ladja je plula pod zastavo Paname, zato bodo preiskavo vodile tamkajšnje oblasti, sodelovali naj bi tudi Nizozemci.

Nesreče velikih tovornih ladij sicer niso redke. Različni zahodni mediji ob tokratni nesreči navajajo analizo zavarovalniške družbe Allianz Global, po kateri je bilo lani 200 požarov na velikih ladjah, od tega je bilo 43 tovornih ali kontejnerskih, kar da je največ v zadnjem desetletju. Osem ladij je bilo uničenih oziroma so se potopile.

Ogenj je izbruhnil, ko je bila ladja 14 navtičnih milj severno od nizozemskega otoka Ameland v Waddenskem morju. FOTO: wikipedija

Tudi nesreče ladij, ki prevažajo avtomobile, niso nekaj zelo redkega. Lanskega marca se je po požaru in tednu dni kalvarije 250 navtičnih milj od Azorov potopila tovorna ladja Felicity Ace, ki je imela na krovu okoli 4000 vozil. Že pred potopitvijo je menda večinoma zgorel glavni tovor – avtomobili koncerna Volkswagen, med njimi približno 1100 porschejev in skoraj 200 bentleyjev ter nekaj lamborghinijev, ki so bili namenjeni na vzhodno obalo ZDA. Zakaj je zagorelo, ni znano, tudi takrat pa so krožile domneve, da se je vnela baterija električnega avtomobila.

Ravno prejšnji mesec pa sta v pristanišču Newark v New Jerseyju umrla gasilca med gašenjem požara na ladji, na kateri so bili naloženi kontejnerji in avtomobili.