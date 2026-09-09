Merz AfD: Državo hočete etnično očistiti

Med prvo splošno razpravo v zveznem parlamentu sta si kancler Friedrich Merz (CDU) in sopredsednica skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel izmenjala zelo ostre besede. Weidel je kanclerju očitala zaslepljenost z zeleno ideologijo in zgrešeno politiko do Rusije, Merz pa AfD, da si želi etnično očistiti državo. Stranki je tudi obljubil, da v državi ne bo prišla do absolutne večine. Socialdemokratka SPD je po slabih rezultatih koalicije v Saški-Anhalt znova pozvala k vložitvi zahteve za prepoved AfD zaradi neustavnih stališč in politik na ustavno sodišče.