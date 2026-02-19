Merz bi ukinil anonimnost na spletu

V Stuttgartu se začenja kongres krščanskodemokratske CDU. Kancler Friedrich Merz se bo potegoval za nov mandat na čelu stranke. Čaka ga zahtevno zasedanje, saj Nemčiji ekonomsko ne gre dobro, kar s pridom izkorišča skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Med številnimi temami bodo fiskalno pravilo, regulacija socialnih omrežij, investicije, pa tudi ekonomski in siceršnji odnosi s Kitajsko, ki jo bo kancler prihodnji teden tudi obiskal.

Ena velikih tem bo zagotovo tudi vprašanje regulacije svetovnega spleta in predvsem omejitev socialnih omrežij za mlade. Kancler Merz je podobno kot njegov španski kolega Pedro Sanchez poudaril, da gre za vprašanje svobode in preživetja demokracije.