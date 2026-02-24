Merz bo v Pekingu odpiral tudi neprijetne teme

Kancler na Kitajskem: Azijska sila je bila v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, zdaj je velika tekmica.

Malokatera druga država lahko tako jasno kot Nemčija vidi, kakšne spremembe so se zgodile na Kitajskem. Največja evropska industrijska sila vse te spremembe dodobra občuti na lastni koži. Nekdanji gospodarski partner na Daljnem vzhodu, ki je bil v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, je zdaj največji tekmec, ki bi lahko neposredno vplival na množično zapiranje delovnih mest v Nemčiji. Slikovito povedano, Kitajska zdaj stoji na tisti odskočni deski, na kateri je donedavnega suvereno stala močna nemška industrija, in tukaj ni prostora za dva. Zato bi lahko najprej pomislili, da kancler Friedrich Merz danes na prvi obisk na Kitajsko prihaja zato, da bi predsedniku Xi Jinpingu in premieru Li Qiangu povedal, da je ljubezni konec in da mora Nemčija najti druge priložnosti za rešitev ...