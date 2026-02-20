Merz: Gospodarstvo se počasi prebuja, temelji so trdni

Kancler Friedrich Merz je v nagovoru prisotnim na kongresu stranke CDU zatrdil, da je Nemčija znova privlačna za tuje investicije in da gospodarstvo okreva, čeprav počasi. Temelji so trdni, potrebne pa so nekatere strukturne reforme, da bi okrepili konkurenčnost, je dejal Merz. Za to so pomembni tudi prostotrgovinski sporazumi, pri čemer je spomnil na dogovor z Indijo in Mercosurjem. Iskali pa bodo tudi nova zavezništva in preoblikovali stara, kamor sodi tudi Kitajska, ki jo bo kancler obiskal prihodnji teden.