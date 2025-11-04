Merz je pozval Sirce, naj se vrnejo domov

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je izbruhnila razprava o tem, ali bi se morali sirski begunci zdaj, ko je državljanska vojna končana, vrniti v svojo domovino. Kancler Friedrich Merz meni, da razlogov za njihovo zaščito ni več in je napovedal vračanje. Se pa s tem vsi ne strinjajo. Tudi minister za zunanje zadeve Johann Wadephul, sicer Merzev strankarski kolega, meni, da je malo možnosti zato, da bi se Sirci hitro in v velikem številu začeli vračati v domovino. Kot je dejal, je država v ruševinah. Še bolj pa so kritični v nekaterih opozicijskih strankah, kjer opozarjajo tudi na pomanjkanje delovne sile v Nemčiji.