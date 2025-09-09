Merz: Omejevanje vrste pogona za vozila je napaka

V nadaljevanju preberite:

Kancler Friedrich Merz je ob odprtju mednarodnega avtomobilskega sejma v Münchnu dejal, da je omejevanje tehnologij za vsako panogo slabo in to velja tudi za avtomobilsko. S tem je imel v mislih prepoved izdelave in prodaje vozil na klasični pogon od leta 2035 dalje, ki ga je uvedla Evropska komisija. A hkrati je Merz dejal, da mora Nemčija postati vodilna razvijalka električnih vozil in ne biti le zasledovalec trendov. Ali to pomeni spremembe glede ciljev do leta 2035 ali ne, ni jasno.