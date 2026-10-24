Merz: Rusija vsakodnevno želi destabilizirati Nemčijo

Nemški kancler Friedrich Merz je ob koncu dvodnevnega kongresa bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) pozval k tesnejšemu sodelovanju s Krščansko-demokratsko unijo (CDU) ter opozoril na grožnje skrajnih gibanj in tujih sil, med katerimi je izpostavil Rusijo. Koalicija CDU/CSU in socialdemokratov (SPD) se medtem sooča s padcem priljubljenosti.

»CDU in CSU morata stopiti skupaj tesneje kot kdaj koli prej,« je danes v Münchnu dejal Merz. Po njegovih besedah konservativno zavezništvo ne bo prepustilo Nemčije skrajnim političnim silam. Poudaril je tudi sodelovanje z vodjo CSU in bavarskim ministrskim predsednikom Markusom Söderjem ter njuno skupno odgovornost za državo,« poroča nemški portal Deutsche Welle.

Merz je posebej opozoril na Rusijo, ki po njegovih besedah skuša vsakodnevno destabilizirati Nemčijo. Kot je dejal, se država v Evropi sooča z naraščajočimi grožnjami, tako s strani skrajnežev doma kot tujih sil. Berlin je v zadnjih mesecih večkrat opozoril na nevarnost sabotaž, med drugim po odkritju drona z eksplozivom v bližini ukrajinskega tovornega letala na letališču v Leipzigu.

Kancler je obenem znova zavrnil možnost sodelovanja s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD). Po poročanju DW je dejal, da v konservativnem zavezništvu ni prostora za tiste, ki bi želeli podpreti to stranko. Kancler je koalicijske partnerje iz vrst socialdemokratov (SPD) pozval k hitri izvedbi reformnega svežnja, ki so ga začeli uresničevati julija.

Poudaril je, da bodo volivci vlado ocenjevali predvsem po tem, ali ji bo reforme uspelo izpeljati. Ponovil je tudi cilj znižanja stroškov energije za vse porabnike v prihodnjem letu. »Če bo le mogoče - in mislim, da je -, je treba znižati davek na električno energijo, da bodo ljudje spet imeli več denarja v žepih,« je dejal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Merz se v govoru ni opredelil do vprašanja, kdo naj prihodnje leto nasledi predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, ki se mu izteka mandat. CSU podpira predsednico bavarskega deželnega parlamenta Ilse Aigner, vendar ji Merz doslej ni izrazil podpore.

V CSU so po poročanju dpa zaskrbljeni, da bi lahko nezadovoljstvo z delom kanclerjeve vlade na zvezni ravni škodovalo tudi bavarskim konservativcem. Kljub pomislekom so delegati Merza sprejeli toplo. Po govoru so mu namenili stoječe ovacije, ki so trajale skoraj štiri minute, skoraj toliko kot dan prej vodji CSU in bavarskemu ministrskemu predsedniku Söderju.