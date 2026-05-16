Merz: Svojim otrokom ne bi priporočil študija v ZDA

Nemški kancler Friedrich Merz je izjavil, da svojim otrokom trenutno ne bi priporočil študija ali dela v ZDA, saj po njegovem mnenju država zaradi močne polarizacije izgublja podobo »dežele priložnosti«. Na srečanju mladih katoličanov v Würzburgu je dejal, da se je družbeno ozračje v ZDA hitro in močno spremenilo ter da tudi visoko izobraženi Američani težko najdejo zaposlitev.

Merz, ki velja za zagovornika tesnih transatlantskih odnosov, je poudaril, da sicer ostaja velik občudovalec Amerike, vendar njegovo občudovanje »trenutno ne raste«. Ob tem je Nemce pozval k večjemu optimizmu glede lastne države in dejal, da Nemčija mladim še vedno ponuja izjemne priložnosti, poroča Guardian.

Izjava je sprožila ostre odzive iz kroga ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Nekdanji ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell je Merzu očital, da je pod vplivom »woke medijev« in da nima jasne strategije.

Kritična je bila tudi vodja skrajno desne stranke AfD Alice Weidel, ki je kanclerju očitala, da Nemčijo vodi v družbeni in gospodarski propad, medtem ko kritizira razmere v ZDA.

Napetosti med Berlinom in Washingtonom so se v zadnjih mesecih povečale zaradi trgovinskih sporov, vojne v Iranu in ameriške politike do Ukrajine. Merz je nedavno razburil Washington tudi z izjavo, da Iran v trenutnem konfliktu »ponižuje« ZDA. Kmalu zatem so ZDA napovedale delni umik vojakov iz Nemčije ter višje carine na evropske avtomobile.

Kljub sporom je Merz po telefonskem pogovoru s Trumpom poudaril, da Nemčija in ZDA ostajata močni partnerici v okviru zveze Nato.