Obetajo se višji davki za tiste z najvišjimi dohodki
Koalicijski partnerji so vendarle dosegli reformni kompromis; podrobnosti bodo znane danes.
Galerija
Kancler Friedrich Merz je povabil ministre na koalicijski vrh, na katerem bodo poskušali spraviti pod streho obsežen paket reform. Njihov cilj je oživiti gospodarstvo, ki mu znova grozi recesija. FOTO: Michael Kappeler/REUTERS
V koaliciji Friedricha Merza so uspeli včeraj pozno zvečer doseči reformni kompromis. Na mizi je bila množica reform, tudi reforma dohodnine in trga dela. Podrobnosti kompromisa bodo predstavili danes. Kancler Merz si lahko tako začasno oddahne.
Komentarji