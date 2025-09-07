  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    So Nemci leni ali pa je težava recesija?

    Merz za vitkejšo socialno državo, stroka kritična, opozarja, da pri najrevnejših ne bo mogoče kaj dosti privarčevati.
    Kancler Friedrich Merz in ministrica za delo in socialne politike Bärbel Bas sta na nasprotnih bregovih, ko gre za vprašanje o tem, ali je socialna država prevelika in zakaj izdatki naraščajo. FOTO: Ralf Hirschberger/AFP
    Kancler Friedrich Merz in ministrica za delo in socialne politike Bärbel Bas sta na nasprotnih bregovih, ko gre za vprašanje o tem, ali je socialna država prevelika in zakaj izdatki naraščajo. FOTO: Ralf Hirschberger/AFP
    Barbara Zimic
    7. 9. 2025 | 17:15
    7. 9. 2025 | 17:24
    5:36
    Kancler Friedrich Merz meni, da je socialna država predraga in da je stroške treba zmanjšati vsaj za pet milijard evrov oziroma deset odstotkov. Na ministrstvu za delo pripravljajo reformo, vendar stroka opozarja, da pri najrevnejših ne bo mogoče kaj dosti privarčevati.

    Najboljša pot za znižanje izdatkov je ponovni zagon gospodarstva, ki je že tretje leto v recesiji. To je tudi ključni razlog za rast izdatkov socialne države. Število brezposelnih se je namreč zvišalo prek tri milijone, kar je največ v zadnjem desetletju.

    Več iz teme

    Nemčijabrezposelnosttrg delasocialna pomočvladareforma

