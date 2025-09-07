So Nemci leni ali pa je težava recesija?

V nadaljevanju preberite:

Kancler Friedrich Merz meni, da je socialna država predraga in da je stroške treba zmanjšati vsaj za pet milijard evrov oziroma deset odstotkov. Na ministrstvu za delo pripravljajo reformo, vendar stroka opozarja, da pri najrevnejših ne bo mogoče kaj dosti privarčevati.

Najboljša pot za znižanje izdatkov je ponovni zagon gospodarstva, ki je že tretje leto v recesiji. To je tudi ključni razlog za rast izdatkov socialne države. Število brezposelnih se je namreč zvišalo prek tri milijone, kar je največ v zadnjem desetletju.