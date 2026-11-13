Merzev ultimat razburil del EU

Ultimat nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je kot pogoj za odločitev o prihodnjem večletnem proračunu postavil sodelovanje vseh držav članic pri dodatnem financiranju Ukrajine, je po pričakovanjih povzročil kar nekaj negotovosti na neuradnem vrhu voditeljev Evropske unije v Dublinu.

Odločitve bodo na mizi šele v prihodnjih tednih, ko se bo tudi pokazalo, ali se je kanclerjeva strategija obnesla. Tudi premier Janez Janša je v Dublinu nasprotoval povezovanju vprašanja financiranja Ukrajine z odločanjem o prihodnjem večletnem proračunu EU. Slovenija podpira pomoč Ukrajini, a noče dodatnih ovir v proračunskih pogajanjih.