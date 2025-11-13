  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Merzeva koalicija z odprtimi frontami na vseh področjih

    Prepiri v vladnih vrstah vse bolj spominjajo na koalicijo nekdanjega kanclerja Olafa Scholza, ki je predčasno razpadla.
    Kancler Friedrich Merz je v krogu svoje stranke takole praznoval 70. rojstni dan. V koaliciji s SPD pa je veselja vse manj, saj stranki ne najdeta skupnega jezika pri številnih pomembnih vprašanjih. Foto Annegret Hilse/Reuters
    Kancler Friedrich Merz je v krogu svoje stranke takole praznoval 70. rojstni dan. V koaliciji s SPD pa je veselja vse manj, saj stranki ne najdeta skupnega jezika pri številnih pomembnih vprašanjih. Foto Annegret Hilse/Reuters
    Barbara Zimic
    13. 11. 2025 | 07:25
    5:11
    Koalicija kanclerja Friedricha Merza postaja vse bolj podobna koaliciji Olafa Scholza. Namreč, koalicijski stranki imata odprte fronte na vseh področjih in nič ne kaže, da bi našli skupni jezik. V CDU so pred volitvami obljubljali odpravo zakona o ogrevanju, ki je omejil možnosti vgradnje okoljsko problematičnih peči, v SPD pa na to očitno ne bodo pristali. Člani SPD na terenu so izjemno nezadovoljni z zaostrovanjem politik socialne države, zaradi česar so iztržili odločanje članstva o reformi, ki si je želijo predvsem v CDU. Uspeh akcije bi po oceni nekaterih lahko ogrozil celo samo vlado. Tu pa sta še pokojninska reforma in naborništvo, o katerih bodo poslanci odločali v začetku decembra in potrditev ni samoumevna. 

    Premium
    Novice  |  Svet
    Pomoč jeklarjem

    Nemška jeklarska industrija zaradi poceni tuje konkurence na robu preživetja

    Prosta trgovina je preteklost, v Berlinu se zavzemajo za zaščito jeklarske industrije s carinami.
    Barbara Zimic 7. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Super volilno leto

    V CDU se sprašujejo, kako premagati AfD

    Kancler Merz pričakuje, da bo AfD njihova glavna konkurentka na deželnih volitvah prihodnje leto.
    Barbara Zimic 20. 10. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zaposlovanje vojakov

    Z žrebom do vojakov, da ali ne?

    Nekateri politiki se bojijo, da ne bo dovolj prostovoljcev za vojsko in predlagajo žreb.
    Barbara Zimic 16. 10. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    O razslojevanju in davkih

    Vzeti revežem in dati bogatim

    Če država z ustreznimi politikami ni več spodobna zagotavljati enakih možnosti za vse – in očitno jih ni – bo morala poseči v rezultate.
    Barbara Zimic 28. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
