Merzeva koalicija z odprtimi frontami na vseh področjih

Koalicija kanclerja Friedricha Merza postaja vse bolj podobna koaliciji Olafa Scholza. Namreč, koalicijski stranki imata odprte fronte na vseh področjih in nič ne kaže, da bi našli skupni jezik. V CDU so pred volitvami obljubljali odpravo zakona o ogrevanju, ki je omejil možnosti vgradnje okoljsko problematičnih peči, v SPD pa na to očitno ne bodo pristali. Člani SPD na terenu so izjemno nezadovoljni z zaostrovanjem politik socialne države, zaradi česar so iztržili odločanje članstva o reformi, ki si je želijo predvsem v CDU. Uspeh akcije bi po oceni nekaterih lahko ogrozil celo samo vlado. Tu pa sta še pokojninska reforma in naborništvo, o katerih bodo poslanci odločali v začetku decembra in potrditev ni samoumevna.