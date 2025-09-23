Mešani odzivi na francosko pobudo

Kot 153. država članica Združenih narodov, tretja članica G7 in četrta od petih članic varnostnega sveta ZN je Francija v ponedeljek na konferenci o rešitvi z dvema državama v soorganizaciji s Savdsko Arabijo v New Yorku priznala Palestino. V odsotnosti kronskega princa bin Salmana in ob še zgovornejših praznih stolih predstavnikov ZDA in Izraela je bil v središču predsednik Emmanuel Macron, ki želi sredi dolgotrajne domače politične krize ohranjati svojo relevantnost (vsaj) na mednarodnem parketu.

Francija, ki ji je neposredno ali pogojno s priznanjem Palestine pritegnilo še več drugih držav, je potezo napovedala že pred meseci. Macron je v ponedeljkovem slavnostnem govoru, ki mu je sledil bučen aplavz, večkrat poudaril, da se čas za rešitev z dvema državama izteka in da je prišel čas za mir.

Vendar niti priznanje Francije, ki se čuti dolžno vzpostavljati mir na Bližnjem vzhodu, ni povsem brezpogojno: svoje veleposlaništvo bo v Palestini – niti še ni znano, kje – odprla šele, ko bo v Gazi zavladala prekinitev ognja in bo Hamas izpustil vse preostale izraelske talce. Da bo vzpostavitev diplomatskih odnosov postopna in pogojevana, je poudaril tudi zunanji minister v odhodu Jean-Noël Barrot.

Izrael grozi s protiukrepi

Skoraj sto občin s pretežno levo usmerjenimi župani je po vsej Franciji kljub prepovedi izobesilo palestinske zastave. Palestinska veleposlanica v Franciji Hala Abu-Hasira je v imenu palestinskega zunanjega ministrstva pozdravila Macronovo »zgodovinsko in pogumno« potezo ob robu 80. zasedanja generalne skupščine OZN in pozvala še druge države, da ji sledijo v prizadevanju za rešitev konflikta in trajni mir.

A če je bilo priznanje Palestine poleg tega sprejeto z odobravanjem na levi, v vrstah socialistov in Nepokorne Francije, so bili odzivi na francoski sredini zadržani in različni, na desnici pa ogorčeni. »Emmanuel Macron je priznal Hamastan, ne Palestine,« je bila ostra vodja Nacionalnega zbora Marine Le Pen in to označila za »izjemno hudo napako, zlasti do narodov, ki se borijo proti islamističnemu terorizmu«. Podobno meni tudi podpredsednik stranke Sébastien Chenu: da gre za nagrado Hamasu in da Macron spodbuja antisemitizem.

Emmanuel Macron je poudaril, da se čas za rešitev z dvema državama izteka in da je prišel čas za mir. FOTO: Michel Euler/Reuters

Tega ga je že pred časom obtožil tudi izraelski premier Netanjahu, in ker obtožbam ni konca, se je Macron tako v nedavni objavi na družbenih omrežjih kot v svojem govoru na konferenci o dveh državah odločno zavzel proti v Franciji sicer naraščajočemu antisemitizmu. Naj Palestine ne prizna, dokler ne bodo izpuščeni vsi talci, ga je v javnem pismu pred dnevi pozvalo dvajset vidnih francoskih osebnosti judovskega rodu, med njimi pisatelj Bernard-Henri Lévy in pevka Charlotte Gainsbourg. Zdajšnje priznanje je po njihovem simbolična zmaga za Hamas oziroma kapitulacija pred terorizmom.

Enakega mnenja so tako v ZDA kot v Izraelu, kjer so tako rekoč soglasno, ne glede na politično pripadnost, zavrnili rešitev z dvema državama. Skrajna desnica z ministroma Itamarjem Ben-Gvirom in Bezalelom Smotričem na čelu grozi z aneksijo Zahodnega brega, Netanjahu pa s širjenjem nezakonitih judovskih naselbin in nadaljnjim preprečevanjem možnosti za nastanek palestinske države, kot je to počel doslej.

Državam, kot je Francija, ki so v zadnjih dneh priznale palestinsko državnost, v Izraelu ne bodo ostali dolžni. Izraelski veleposlanik v Parizu Joshua Zarka je Franciji zagrozil s protiukrepi in jo označil za destabilizatorko razmer na Bližnjem vzhodu. Pojavljajo se govorice o zaprtju francoskega konzulata v Jeruzalemu in izgonu diplomatov, v svetovnih medijih pa medtem opažanja o vse večji izolaciji Izraela in ZDA v zvezi s to problematiko.