Meščani New Yorka pozvani k odpovedi vseh nenujnih potovanj

New York – Sinoči smo newyorškim zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki pomagajo pri boju z novim koronavirusom, prvič ploskali tudi na naši aveniji. Nagnili smo se skozi okna, stopili na balkone in ploskali, ploskali, ploskali, kot da bi nam šlo za življenja. Pa saj nam tudi gre. A je sosed nasproti na okensko polico postavil zvočnik in nekoč hrupno, zdaj pa grozljivo tiho avenijo je preplavil žametni glas: »New York, New York!« Newyorčani se ne dajo.Največje ameriško velemesto še ne bo popolnoma odrezano od sveta, kot je že razmišljal predsednik, pri centru za preventivo in nadzor nad boleznimi CDC pa so meščane New Yorka, New Jerseya in Connecticuta ponoči pozvali k odpovedi vseh nenujnih potovanj v prihodnjih štirinajstih dneh. Guverner zvezne države New Yorkje pred tem razglasil, da bi »neameriško« prepoved izhoda iz velemesta razumel kot zvezno napoved vojne.Za nujno infrastrukturo kot dobava hrane, zdravstvo in finančne usluge poziv ne bo veljal, sploh pa jo bodo v New Yorku, New Jerseyu in Connecticutu izvajali guvernerji in ne zvezne oblasti. Trump je že sam zavrnil takšno vpletenost Nacionalne garde, v soboto pa je v poudarek pomembni vlogi vojske v spopadu z virusom obiskal vojaško bolnišnico USNS Comfort, preden se je iz Norfolka v Virginiji odpravila proti New Yorku. Vojska tamkajšnji kongresni center spreminja v bolnišnico, potem ko županže v nekaj dneh pričakuje popolno preobremenitev zdravstvenega sistema.V največjem ameriškem velemestu koronavirus novo žrtev zahteva že vsako deveto minuto in do sobote zvečer je umrlo 672 meščanov, dvesto samo v štiriindvajsetih urah pred tem. Virus je v vseh ZDA ubil 2100 ljudi, pred hitrim poslabševanjem položaja pa poleg že prej nadpovprečno prizadetih zveznih držav Washington in Kalifornija opozarjajo tudi Louisiano in Illinois. V New Yorku je bilo do pred nekaj ur več kot 53 tisoč okuženih, v vsej državi 123 tisoč.ZDA so od Kitajske in Italije prevzele žalostni primat pri številu okuženih, ameriške zvezne oblasti pa bi nedvomno rade preprečile, da bi se to zgodilo tudi pri številu žrtev. A newyorški guverner Cuomo tudi meni, da bi bila popolna prepoved gibanja za posamezne predele države neučinkovita ter s tožbo grozi Rhode Islandu, kjer policija v boju proti »virusnemu turizmu« pregleduje prišleke iz New Yorka. Prebivalcem tega mesta dvotedensko karanteno ukazujeta tudi Teksas in Florida, Pensilvanija, Zahodna Virginija, New Hampshire in še kdo pa jih pozivajo k temu.V tradicionalnih počitniških predelih za premožne Newyorčane prišleke neuradno obtožujejo še arogantnosti, saj po številnih poročilih pokupijo zaloge lokalnih trgovin. O privilegijih bogatih se sprašujejo celo v samem New Yorku. Največ okužb namreč beležijo v revnejših predelih Brooklyna in Queensa in slišati je sume, da se prebivalci bogatejših predelov lažje dokopljejo do testov, medtem ko morajo reveži čakati na znamenja bolezni.Zaradi vse večje nevarnosti se mnogi jezijo tudi nad tistimi, ki razkazujejo svoje privilegije. Zadnji plaz očitkov se je vsul na milijarderja, ki je objavil fotografijo svoje karibske »karantene« na svoji šesto milijonov dolarjev vredni jahti. Preden se je osramočen umaknil z družabnega omrežja, je pokazal še fotografijo idiličnega sončnega zahoda.