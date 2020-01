Meseci nemirov odnesli vodjo pisarne za odnose med Kitajsko in Hongkongom

Peking je danes zamenjal najvišjega predstavnika države v Hongkongu, ki ga že več kot pol leta pretresajo politični nemiri. To je najpomembnejša menjava na vodilnih položajih od začetka protestov.



S položaja vodje pisarne za odnose med Kitajsko in Hongkongom se poslavlja Wang Zhimin, nadomestil pa ga bo Luo Huininh, nekdanji sekretar komunistične partije v provinci Shanxi. Pisarna zastopa osrednjo vlado v delno avtonomnem Hongkongu, ki se še vedno spopada z najhujšo politično krizo v zadnjih nekaj desetletjih.



Od junija lani je na ulice odšlo na milijone ljudi, ki so sprva zahtevali odpravo spornega zakona o izročitvi ljudi na Kitajsko, kasneje pa so to postali širši protivladni protesti, na katerih so zahtevali več demokracije in svoboščin. Protesti so se pogosto sprevrgli v nasilje, med drugim so lani poleti napadli tudi pisarno za odnose, ko so stavbo obmetavali z jajci in jo popisali z grafiti.



V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo.