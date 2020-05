FOTO:Mesto, ki je kot naročeno za širjenje virusa

Če bi me kdo vprašal, kateri je bil zame najtežji trenutek v dvomesečni karanteni, bi bil najbrž ­presenečen nad mojim odgovorom. To je bil dan, ko sem po sedmih tednih, ki sem jih preživel zaprt v stanovanju, odšel na sprehod.V začetku maja, ko je že udarila prva vročina, si je mesto končno lahko oddahnilo. Naposled je napočila ničta faza epidemije, ki dovoljuje posamezne ali družinske sprehode omejenega obsega v dopoldanskih in popoldanskih izmenah. To je le prva od štirih faz, ki bodo trajale najmanj do 8. junija, njihov cilj pa je postopna vrnitev v normalnost.Tokrat smemo na ulice prvič brez opravičljivega razloga, ...