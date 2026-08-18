Facebook in Instagram droga za najstnike, razvijalci kot preprodajalci

Meta je svoje platforme Facebook in Instagram namenoma oblikovala tako, da bi mlade uporabnike čim dlje zadržala na njih in s tem povečevala dobiček, je ob začetku sojenja v Oaklandu zatrdila odvetnica zvezne države Kalifornija.

Dvostrankarska skupina 29 ameriških zveznih držav toži Meto zaradi domnevnih kršitev zakonodaje o varstvu otrok in potrošnikov. Od podjetja zahtevajo visoke denarne kazni ter spremembe pri delovanju Facebooka in Instagrama.

Meta se sooča s hudimi obtožbami. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Kalifornija, Kolorado, Kentucky in New Jersey Meto obtožujejo, da je platformi oblikovala tako, da pri mladih spodbujata zasvojenost, tesnobo in depresijo, hkrati pa naj bi podjetje zavajalo javnost glede njune varnosti. Porota bo presojala tudi očitke, da je Meta nezakonito zbirala in uporabljala osebne podatke otrok.

Namestnica kalifornijskega državnega tožilca Megan O'Neill je dejala, da je poslovni model Mete temeljil na tem, da uporabnike čim dlje zadrži na platformah, zbira njihove podatke in prikriva tveganja. »To je še posebej dobro delovalo pri otrocih,« je dejala.

Mark Zuckerberg nima mirnega spanca. FOTO: Saul Loeb/AFP

Odvetnik Mete Paul Schmidt je očitke zavrnil. Po njegovih besedah si podjetje in njegov izvršni direktor Mark Zuckerberg prizadevata izboljševati storitve, ne pa jih narediti nevarnejših. Meta vztraja, da ni zavajala uporabnikov glede varnosti in da tožeče države niso dokazale konkretne škode.

Šef Instagrama Adam Mosseri se bo zagovarjal. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

O odgovornosti Mete bo odločila zvezna sodnica Yvonne Gonzalez Rogers, porota pa bo podala nezavezujočo presojo. Če bo Meta spoznana za odgovorno, lahko sodišče izreče civilne kazni ter odredi spremembe Facebooka in Instagrama. Med drugim države zahtevajo strožje starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja po vsebinah.

Metin zastopnik Paul Schmidt. FOTO: Benjamin Fanjoy/AFP

Višina morebitnih kazni še ni določena. Meta opozarja, da bi lahko v skrajnem primeru dosegle 1,4 bilijona dolarjev, medtem ko so predstavniki držav omenjali znesek okoli 200 milijard dolarjev. Na sojenju naj bi pričala Zuckerberg in vodja Instagrama Adam Mosseri, postopek pa naj bi trajal približno šest tednov.

Tožniki se sklicujejo tudi na interne dokumente Mete. O'Neillova je porotnikom pokazala elektronsko sporočilo, v katerem je bil čas, ki ga najstniki preživijo na platformi, naveden kot eden od ciljev podjetja. Nekateri zaposleni naj bi Instagram v zasebnih pogovorih primerjali z drogo, sebe pa z njenimi prodajalci. Schmidt je odgovoril, da takšne izjave ne odražajo dejanskih prizadevanj podjetja za večjo varnost.

Sodnica Yvonne Gonzalez Rogers. FOTO: Vicki Behringer/Reuters

Sojenje velja za enega najpomembnejših pravnih preizkusov odgovornosti družbenih omrežij za vpliv na mlade. Meta in druga tehnološka podjetja, med njimi Snap, ByteDance in Alphabet, se v ZDA soočajo s številnimi podobnimi tožbami.