Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

Decembra so v Avstraliji sprejeli prelomni zakon, ki otrokom, mlajšim od 16 let, prepoveduje dostop do družbenih omrežij. Zakon so sprejeli, da bi mlade ščitili pred škodljivimi vsebinami in algoritmi. Meta je uradno blokirala okoli 550.000 računov.

Meta, ki se sicer strinja, da je treba vzpostaviti varno okolje za mlade na spletu, a ne zagovarja prepovedi računov na družbenih omrežjih, je skladno z novim zakonom blokirala račune oseb, mlajših od 16 let. V podjetju pravijo, da so blokirali 330.639 računov na instagramu, 173.497 na facebooku in 39.916 na threadsu.

Podobne omejitve uporabe družbenih omrežji poskušajo uveljaviti tudi v Evropski uniji. Avstralija ima z novim zakonom, ki izključuje uporabo s privolitvijo staršev, najstrožjo zakonodajo na tem področju.

Na Meti so poudarili, da bi morala potrditev starosti potekati že v trgovini z aplikacijami. Tako naj bi se zmanjšalo breme aplikacij samih za reguliranje starostne omejitve, poroča BBC. Toda nekateri so že izrazili dvome o učinkovitosti takšnih omejitev, saj lahko mladostniki vedno najdejo načine, da ukanejo starostno preverjanje ali pa se začnejo dobivati na drugih, še nevarnejših, družbenih omrežjih.

Do zakona imajo prav tako zadržke nekateri psihologi, ki menijo, da bi prepoved družbenih omrežji negativno vplivala na mlade iz ruralnega okolja ali iz marginaliziranih skupin.