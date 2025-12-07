  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Miami, Havana in Ljubljana v ruski bitki mest

    Ruska judo zveza se na mednarodno prizorišče polnopravno vrača z velikim turnirjem za mlade v Sočiju.
    Ruski predsednik Vladimir Putin pozorno neguje svojo podobo močnega voditelja in pri tem si rad pomaga z judom, borilno veščino, s katero se ukvarja od mladih nog. Foto Mikhail Klimentyev Afp
    Š. R.
    7. 12. 2025 | 11:00
    Mednarodnega tekmovanja v judu, ki ga bo do 19. decembra gostil ruski Sirius v bližini Sočija, se poleg mladinskih ekip iz 21 ruskih mest oziroma regij udeležujejo še ekipe mest iz osmih držav. Za mladinski judo rekordni nagradni sklad je privabil ekipe iz Brazilije, Kube, Francije, Grčije, Mongolije, Južne Koreje, Združenih držav Amerike in Slovenije.

    Sovraštva, ki so se z bojišč že zdavnaj razširila na prizorišča športnih, kulturnih in drugih tekmovanj, so že tako vsakdanja, da komaj opazimo, da na mednarodnih tekmovanjih ni ruskih športnikov oziroma ne nastopajo pod svojo zastavo. Tudi razprave, ali bi po podobni logiki, kot so zaradi agresije na Ukrajino bila prepovedana tekmovanja ruskim športnikom in glasbenikom, morali prepovedati tudi tekmovanja izraelskim posameznikom in ekipam, so postale nekaj vsakdanjega. Odločitev Nizozemske, Španije, Irske in Slovenije, da bojkotirajo nastop na prihodnjem Eurosongu, ker bo tam nastopil Izrael, je močno odmevala v Evropi.

    Več iz teme

    Rusija-Ukrajinajudokazensankcije

