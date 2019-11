Michael Bloomberg se spušča v tekmo za predsednika ZDA

Bernie Sanders. FOTO: Bita Honarvar/Reuters

New York – Amerika ne potrebuje še več milijarderjev, ki hočejo še več politične moči, so ob naznanilih, da nekdanji newyorški župan in ustanovitelj medijskega imperija Bloomberg razmišlja o predsedniški kandidaturi, protestirali v taboru vermontskega senatorja. Tudi drugim demokratskim kandidatom za izzivalca republikanskega predsednikani všeč, da se jim bo priključil desetine milijard dolarjev težki podjetnik, medtem ko sami že mesece obiskujejo predvolilna zborovanja križem po državi.pa očitno presoja, da nihče od njih ne bo premagal Trumpa in naznanja svojo kandidaturo.Če imajo Sanders,r,in drugi za seboj veliko predvolilnih milj, je Bloomberg že napovedal desetin milijonov dolarjev za obračun s Trumpom. »Ne moremo si privoščiti še štirih let Trumpovih brezglavih in neetičnih akcij,« je pojasnil. »Trump je eksistenčna grožnja naši državi in našim vrednotam, če bo pridobil še en mandat, si morda nikoli ne bomo opomogli.«Michael Bloomberg je že večkrat razmišljal o vstopu v predsedniško tekmo, zdaj pa očitno meni, da gre zares. Njegovih 77 let ni velika ovira v času, ko nekdanji podpredsednik iste starosti Joe Biden še vedno vodi na demokratskih raziskavah javnega mnenja in sta tudi drugo ter tretjeuvrščena Bernie Sanders in Elizabeth Warren visoke starosti. A se je poslovnež in politik Bloomberg šele nedavno vrnil v demokratsko stranko, poleg tega pa se opravičil zaradi nekaterih županskih ukrepov, ki so mu med bolj sredinsko usmerjenimi volivci prinesli velik ugled, med njimi odločni boj proti kriminalu.Bloomberg ostaja uspešen poslovnež, medtem ko je Trump večkrat bankrotiral, in mnogi Američani se že veselijo bolj zmernih političnih in gospodarskih poudarkov. Doslej so pri tem stavili na Joeja Bidna in Amy Klobuchar, a se nekdanji podpredsednik doslej še ni izkazal v razpravah, senatorka iz Minnesote slovenskih korenin pa se le počasi prebija v ospredje. Čeravno ta dva zagotovo nista zadovoljna s konkurenco, lahko Bloomberg še večje kritike pričakuje od skrajno levo usmerjenih politikov demokratske stranke. Morda pa si jih bo pridobil s strinjanjem z višjimi davki za najbogatejše Američane, ki jih že naznanja v primeru svoje zmage.