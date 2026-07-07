Microsoft bo odpustil 4800 zaposlenih; igričarski oddelek Xbox najbolj na udaru

Ameriški računalniški velikan Microsoft ukinja približno 4800 delovnih mest – kar je 2,1 odstotka svetovne delovne sile podjetja –, pri čemer je najbolj na udaru igričarski oddelek Xbox, poroča ameriška televizijska mreža CNN. Čeprav delovnih mest v podjetju ne nadomešča umetna inteligenca, tehnologija spreminja način opravljanja dela, so sporočili iz vodstva podjetja.

»Naše poslovanje se spreminja, ker se spreminja svet okoli nas,« je v ponedeljek v sporočilu zaposlenim dejala Amy Coleman, izvršna podpredsednica in direktorica za človeške vire pri Microsoftu. »Način, kako se tehnologija gradi, uvaja in uporablja, se spreminja hitreje kot kadarkoli v mojem času tukaj.«

Spremembe prihajajo v obdobju, ko se Microsoft spoprijema s pritiskom, da se uveljavi kot pomemben akter na področju umetne inteligence, piše CNN, medtem ko podjetja, kot sta Anthropic in OpenAI, vse bolj prilagajajo svoja orodja UI za poslovno uporabo in produktivnost. Microsoft je, tako kot druga podjetja v oblaku, v zadnjih letih vložil na milijarde evrov v infrastrukturo UI in se bori proti pomislekom, ali lahko ustvari znatne donose od teh naložb.

Napovedano zmanjšanje števila zaposlenih sledi več krogom odpuščanj in kadrovskih sprememb v tehnološki industriji v preteklem letu, saj si podjetja prizadevajo zmanjšati stroške dela, hkrati pa povečati porabo za umetno inteligenco.

Microsoft je aprila ponudil prostovoljno upokojitev sedmim odstotkom zaposlenih v ZDA in v ponedeljek sporočil, da se je za to odločilo več kot 30 odstotkov zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Pred približno letom dni je odpustil okoli 9000 delavcev, maja lani pa še tri odstotke svoje delovne sile. Letos naj bi Microsoft porabil kar 190 milijard dolarjev (166 milijard evrov) za stroške, povezane z infrastrukturo in podatkovnimi centri, je podjetje sporočilo ob zadnji objavi o poslovanju.

Iz korporacije so še sporočili, da raziskujejo podobne »mehke« pristope, kot je program prostovoljnega upokojevanja, da bi se, kadar je le mogoče, izognili odpuščanju.

Resetiranje Xboxa

Podjetje namerava v poslovnem letu 2027 v svojem igričarskem oddelku Xbox ukiniti približno 3200 delovnih mest, že zdaj pa jih bo ukinjenih 1600, je v objavi na omrežju X zapisala izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma.

Podjetje se je leta 2018 podalo na veliki nakupovalni pohod in prevzelo več razvijalskih studiev v upanju, da bo njihova ponudba ljudi odvrnila od konkurenčnih igralnih platform. Vendar se ta strategija večinoma ni obnesla.

»Zdaj smo se znašli v konkurenci ne le z največjimi založniki, temveč tudi z manjšimi neodvisnimi studii,« je zapisala Sharma. »Ni niti mogoče niti zaželeno imeti v lasti prav vsak večji neodvisni studio.«

Asha Sharma, izvršna direktorica oddelka Xbox, je napovedala odpustitev 1600 zaposlenih. FOTO: Jasonglewis/Wikimedia Commons, CC0

Odpuščanja v oddelku Xbox prihajajo tudi po upočasnitvi porabe za videoigre po pandemiji koronavirusa. Medtem ko si je industrija po poročilih analitskih družb Boston Consulting Group in Bain & Company večinoma opomogla od tega upada, se proizvajalci igričarskih konzol spopadajo z nenehnim pomanjkanjem pomnilnika, zaradi česar so morali zvišati cene svojih izdelkov.

Cene Microsoftovih konzol xbox series S/X se bodo s 1. avgustom, odvisno od modela, zvišale za 100 do 150 dolarjev (od 87,5 do 131 evrov), je junija sporočilo podjetje. Višina podražitve je trenutno znana le za ameriški trg, za koliko se bodo konzole podražile na evropskih trgih, pa še ni znano.

Microsoftova konzola xbox series X stopica za Sonyjevim playstationom 5. FOTO: Techradar

Asha Sharma je poudarila, da se gamerska industrija spopada z najhujšo strojno krizo v zgodovini: »Xbox moramo resetirati.« Podjetje Xbox je v zadnjem času veliko stavilo na svojo naročniško storitev game pass in prevzeme studiev, da bi spodbudilo rast, vendar posel »ni rasel s pričakovanim tempom«, je še zapisala Sharma.

Microsoft bo v okviru sprememb opustil štiri svoje studie: Compulsion Games in Double Fine Productions bosta postala neodvisna, medtem ko bosta Ninja Theory in Undead Labs prešla pod novo vodstvo. Prihodki oddelka Xbox so se v poslovnem četrtletju, ki se je končalo marca, zmanjšali za pet odstotkov, je podjetje sporočilo v svojem zadnjem poročilu o poslovanju.

Xboxovemu večnemu tekmecu playstationu gre že od vsega začetka bolje. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Sharma je dejala, da je ekipa oddelka Xbox kljub krčenju baze igralcev trenutno za 40 odstotkov večja kot ob lansiranju aktualnih konzol xbox series S/X leta 2020.

»Letos bomo v xbox vložili enako kot prej, vendar bomo vlagali bolj osredotočeno, bolj disciplinirano in bolj jasno, vse v prid temu, da bi platforma xbox postala prostor, kjer svet igra in ustvarja,« je sklenila Asha Sharma.