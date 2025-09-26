Microsoft prvi ameriški tehnološki velikan s sankcijami proti Izraelu

Tehnološki velikan Microsoft je sporočil, da je onemogočil sklop storitev v oblaku in umetne inteligence, ki jih je uporabljala enota znotraj izraelskega obrambnega ministrstva.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je podjetje to odločitev sprejelo po notranji preiskavi, ki je potrdila navedbe medijskega poročanja o obsežnem nadzornem sistemu v Gazi in na Zahodnem bregu.

Odločitev Microsofta je neposredna posledica skupne preiskave, ki so jo v začetku avgusta objavili britanski časnik Guardian, izraelsko-palestinska publikacija +972 Magazine in hebrejski medij Local Call.

Podjetje je to odločitev sprejelo po notranji preiskavi ki je potrdila navedbe medijev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Preiskava je razkrila, da je elitna izraelska vojaška vohunska agencija, znana kot Enota 8200, uporabljala Microsoftovo platformo v oblaku Azure za shranjevanje ogromne količine podatkov, vključno s posnetki milijonov telefonskih klicev palestinskih civilistov.

Po navedbah virov, ki jih citira Guardian, je Microsoft prejšnji teden obvestil izraelske uradnike, da je Enota 8200 s shranjevanjem teh podatkov kršila pogoje uporabe njihovih storitev.

Predsednik Microsofta Brad Smith je v izjavi za javnost in v internem dopisu zaposlenim, ki ga je pridobil portal GeekWire, pojasnil stališče podjetja: »Ne zagotavljamo tehnologije za omogočanje množičnega nadzora nad civilisti. To načelo uporabljamo v vseh državah po svetu in pri njem vztrajamo že več kot dve desetletji«.

Brad Smith je dejal »Ne zagotavljamo tehnologije za omogočanje množičnega nadzora nad civilisti«. FOTO: Audrey Richardson/Reuters

»Milijon klicev na uro«

Obseg nadzornega programa, ki ga je omogočila Microsoftova tehnologija, je bil po poročanju +972 Magazine izjemen. Pred partnerstvom z Microsoftom naj bi imela Enota 8200 na svojih notranjih strežnikih prostora le za shranjevanje klicev nekaj deset tisoč Palestincev, ki jih je vojska opredelila kot »osumljence«.

Skoraj neomejena zmogljivost shranjevanja v oblaku Azure pa je enoti omogočila, da je začela shranjevati klice bistveno širšega kroga ljudi, s ciljem, kot so navedli viri, shraniti »milijon klicev na uro«.

Preiskava je prav tako razkrila, da so bili ti podatki v zadnjih dveh letih uporabljeni za načrtovanje smrtonosnih letalskih napadov v Gazi in za aretacije Palestincev na Zahodnem bregu.

Enota 8200 je uporabljala Microsoftovo platformo v oblaku Azure za shranjevanje ogromne količine podatkov. FOTO: Omar Ibrahim/Reuters

Partnerstvo se je po navedbah +972 Magazine začelo leta 2021, ko se je takratni poveljnik Enote 8200, Yossi Sariel, v Seattlu srečal z izvršnim direktorjem Microsofta Satyem Nadello.

Protesti, aretacije in odpovedi

Microsoftova odločitev ni prišla v vakuumu. Kot poroča GeekWire, se je podjetje zadnje mesece soočalo z vse večjimi pritiski s strani aktivističnih skupin, kot je »No Azure for Apartheid« (Brez Azureja za apartheid), in lastnih zaposlenih.

Avgusta so na sedežu podjetja v Redmondu potekali številni protesti, med enim od njih je bilo aretiranih dvajset ljudi. Teden dni kasneje je več protestnikov vdrlo v pisarno predsednika Brada Smitha.

Avgusta so na sedežu podjetja v Redmondu potekali številni protesti. Med enim od protestov je bilo aretiranih dvajset ljudi. Microsoft je konec avgusta odpustil štiri zaposlene ki so sodelovali pri protestih. FOTO: David Ryder/Reuters

Pritiski so dosegli vrhunec, ko je Microsoft, kot navaja Reuters, konec avgusta odpustil štiri zaposlene, ki so sodelovali pri protestih. Kljub temu so se pritiski nadaljevali, kar je podjetje očitno prisililo k ukrepanju.

Posledice in prihodnost

Kljub prekinitvi dostopa do nekaterih storitev je Microsoft poudaril, da to ne vpliva na njihove storitve kibernetske varnosti, ki jih še naprej zagotavljajo Izraelu in drugim državam na Bližnjem vzhodu. Poleg tega, kot navaja Guardian, obstajajo indici, da je Enota 8200 takoj po objavi preiskave v začetku avgusta podatke že prenesla na strežnike podjetja Amazon Web Services (AWS).

Kljub temu pa poteza Microsofta ostaja prelomna. Po poročanju +972 Magazine gre za prvi znani primer, da je veliko ameriško tehnološko podjetje od začetka vojne v Gazi izraelski vojski preklicalo dostop do kateregakoli svojega produkta.

Podatki so bili v zadnjih dveh letih uporabljeni za načrtovanje smrtonosnih letalskih napadov v Gazi. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Ta odločitev bi lahko postavila pomemben precedens za celotno tehnološko industrijo in okrepila pozive k večji odgovornosti podjetij, katerih tehnologija se uporablja v oboroženih spopadih po svetu.