Microsoft razkril nove kibernetske napade na ameriške volitve

Demokratski kandidat za ameriškega predsednika Joe Biden. FOTO: AFP

Večina zaznanih kibernetskih napadov neuspešnih

Donald Trump želi ponovno zmagati na bližajočih se volitvah. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ameriško podjetje Microsoft je sporočilo, da naj bi hekerji, ki imajo povezave z Rusijo, Kitajsko in Iranom, poskušali vohuniti za posamezniki in skupinami, vpletenimi v bližajoče se ameriške predsedniške volitve, poroča BBC.Tehnološko podjetje Microsoft je dodalo, da je v kibernetske napade znova vpletena ruska skupina, ki je vdrla v času demokratične kampanje leta 2016. »Jasno je, da so si tuje skupine z dejavnostmi prizadevale za vpliv na ameriške volitve«.Tarča napadov naj bi bili tako kampanja sedanjega predsednikakot tudi njegovega nasprotnikaRuski hekerji iz skupine Strontium naj bi napadli več kot 200 organizacij.Med njimi naj bi jih imelo več povezave z ameriški političnimi strankami, tako republikanskimi kot demokratskimi.Podobno kot so opazili pred štirimi leti, Strontium začenja z napadi za pridobivanje podatkov za prijavo oziroma zlorabo osebnih podatkov in ogrožanje računov, verjetno za pomoč pri zbiranju obveščevalnih podatkov ali za operacijske motnje, je povedal, podpredsednik Microsofta.Tarča kitajskih hekerjev naj bi bili posamezniki, blizu kampanje Bidna, iranski pa naj bi poskušali priti do posameznikov, povezanih s Trumpom. Večina kibernetskih napadov je bilo po podatkih Microsofta neuspešnih.