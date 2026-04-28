Migranti iz azijskih držav med bombami in revščino

Nekateri nagovarjajo Boga ali Alaha, drugi Budo ali Šivo, vsi pa se zavedajo, da je zgolj od njih samih odvisno, ali bodo sposobni prenesti težave, ki pestijo Bližnji vzhod. Po oceni Mednarodne organizacije za delo gre za več kot 24 milijonov migrantov iz južne in jugovzhodne Azije, ki v Perzijskem zalivu opravljajo predvsem sezonska dela, in to ob omejeni zakonski zaščiti.

Čeprav jih je bilo med dosedanjimi raketiranji ubitih najmanj dvanajst (številni še veljajo za pogrešane), na desetine pa ranjenih, večina ostaja na svojem delovnem mestu v upanju, da bo mir kmalu sklenjen. V Združenih arabskih emiratih, na primer, sezonski delavec zasluži od 500 do 600 dolarjev na mesec, kar je nekajkrat več, kot bi dobil v svojem Bangladešu ali Nepalu, in vsekakor občutno več od tega, kar bi zaslužili v večini preostalih držav, iz katerih prihajajo.