Migranti nočejo iz luksuznih hotelov. Kako poskrbeti za ptičke brez gnezda?

V nadaljevanju preberite:

Če luksuz milijarderjev pozna čedalje manj omejitev, pa so bili newyorške ulice in parki vedno fantastične dnevne sobe za stotisoče, ki si za spanje lahko privoščijo le nekaj kvadratnih metrov. Mladi in manj mladi mestni entuziasti se zadovoljijo z minimalno bivalno površino; učiteljica fitnesa Nikki je na tiktoku minule dni razkazovala svoje osem kvadratnih metrov veliko stanovanje, v katerem je pisalna miza tudi postelja, v omari za njo se skriva vzmetnica za enega samega človeka in še to bolj suhega.

A videti je, da se prav ta čarobni New York spreminja, pa ne le zaradi pandemije covida-19, ki je veliko jabolko na začetku udarila močneje kot druge dele ZDA in sveta. Zdaj je jasno, da so velike napake delali tudi politiki, in če tedanjega guvernerja zvezne države New York Andrewa Cuoma ne bi odneslo neprimerno obnašanje do žensk, bi ga žrtve v domovih upokojencev, kamor je ukazal prepeljati še vedno kužne bolnike.