Migranti premagali policiste in vdrli v špansko Ceuto

Migranti so v četrtek iz Maroka vdrli skozi ograje v špansko severnoafriško eksklavo Ceuto, potem ko so pri mestnem valobranu premagali policiste, je po poročanju Reutersa sporočila španska civilna garda.

Špansko ministrstvo za notranje zadeve je napovedalo, da bo vlada v Ceuto poslala vojsko, da bi tako zagotovila varnost na tem ozemlju, kamor je v zadnjih dneh prispelo več kot 1500 migrantov. Ti so večinoma prišli po morju iz sosednjega Maroka, pri čemer jih je umrlo najmanj devet.

Videoposnetki prikazujejo migrante, ki so z maroške strani priplavali z napihljivimi zračnicami in drugimi plovnimi pripomočki, medtem ko so drugi prebili vrata v ograji in stekli v mesto.

Prizor je spominjal na množični prehod maja 2021, ko je v špansko enklavo s približno 85.000 prebivalci v nekaj dneh vstopilo okoli 10.000 ljudi iz Maroka in podsaharske Afrike, med njimi številni mladoletniki.

Predstavnik španske civilne garde je povedal, da migranti »množično prihajajo z morja« prek valobrana Tarajal, vendar ni mogel oceniti njihovega števila.

Španska državna televizija TVE je poročala, da je mejo prestopilo med 2000 in 3000 ljudi.

Domačini se bojijo neredov

Številne lokalne trgovine so ostale zaprte. Enrique Serrano, ki vodi trgovino z ženskimi oblačili v središču Ceute, je za Reuters povedal, da se podjetniki organizirajo, da bi ob morebitnih nemirih zaščitili svoje premoženje in družine, saj menijo, da policijske zmogljivosti ne bodo zadostovale.

»Danes popoldne ne bom odprl trgovine, ker so razmere izjemno napete. Najprej moram zaščititi svoje podjetje in družino,« je dejal. Dodal je, da je po preboju ograje po polnoči v mesto v le nekaj minutah vdrlo več sto migrantov.

Ceuta in Melilla, še eno špansko avtonomno mesto v severni Afriki, predstavljata edini kopenski meji Evropske unije z Afriko. V obeh mestih se občasno močno poveča število migrantov, ki poskušajo prečkati mejo in priti v Evropo.

Na posnetkih je bilo videti, kako so nekateri migranti ob vstopu na špansko ozemlje vzklikali: Živela Španija!

FOTO: via Reuters

V nekaj dneh prišlo več kot 1500 migrantov

V Ceuto je sicer v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov, piše STA. Zaradi tega je vodja tamkajšnjih oblasti Juan Jesus Vivas vlado v Madridu pozval k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske na mejo z Marokom, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Smo v situaciji popolne humanitarne in socialne krize,« je v današnji izjavi poudaril Vivas. Po njegovih besedah je v Ceuto, ki jo na morju od maroškega ozemlja ločuje nekaj sto metrov, v zadnjih desetih dneh prispelo med 1500 in 2000 migrantov, kar predstavlja približno dva odstotka celotnega prebivalstva eksklave.

Kot je sporočil v sredo, so med prišleki tako odrasli kot mladoletniki. »Sprejemni centri so prepolni – v njih ni več prostora za nikogar,« je dejal in dodal, da je v zadnjih dneh na ozemlje povprečno vstopilo več kot 200 migrantov na dan, poročajo tuje tiskovne agencije.

V luči tega je vlado v Madridu pozval, naj razglasi izredne razmere ter na mejo med Ceuto in Marokom napoti vojsko. Špansko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so usklajena prizadevanja za čim hitrejši in učinkovitejši odziv v teku. V petek naj bi eksklavo tudi obiskal notranji minister Fernando Grande-Marlaska.

Po poročanju španske tiskovne agencije EFE sta se Madrid in Rabat ob tem danes dogovorila o okrepitvi sodelovanja zaradi povečanega migracijskega pritiska na Ceuto, vključno s pospešenim vračanjem migrantov, ki so na ozemlje vstopili nezakonito.