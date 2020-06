Migrantska problematika zarezala v vlado Bosne in Hercegovine

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Fahrudin Radončić je danes v Sarajevu podal odstopno izjavo. Med tremi ključnimi razlogi za njegov odstop je tudi nasprotovanje zunanje ministrice in člana predsedstva njegovi zamisli, da bi iz BiH legalno deportirali 9500 ilegalnih migrantov, ki se policiji ne pustijo legitimirati.



Fahrudin Radončić poleg položaja ministra za varnost zaseda tudi položaj predsednika Stranke za boljšo prihodnost (SBB), ta pa je del vladajoče koalicije v svetu ministrov BiH. Radončić zagotavlja, da njegov odstop ni predvolilna poteza, ampak gre za načelno potezo, ki je normalna v vsaki demokraciji.



Med naštevanjem in pojasnjevanjem razlogov za svoj odstop je kot prvega izpostavil svoj neuspešni poskus za deportacijo 9500 ilegalnih migrantov z območja BiH, ki so po njegovi oceni veliko varnostno tveganje.



Radončić namreč že dalj časa opozarja, da ima ministrstvo za varnost BiH informacije, da velik delež migrantov v BiH varnostnim službam noče pokazati potnega lista, osebne izkaznice ali kakšnega drugega dokumenta za identifikacijo.



Takšen način skrivanja identiteta povzroča sume, da so ti ljudje v svoji domovini člani terorističnih ali kriminalnih skupin. Radončića skrbi, da bi med čakanjem v BiH lahko spremenili identiteto, skrili svojo preteklost in se prebili v kakšno od držav Evropske unije, kjer bi lahko odigrali vlogo »spečega« člana katerega od terorističnih omrežij.



Potem ko je Radončić predlagal začetek postopka legalne deportacije za vse migrante, ki se nočejo legitimirati, je pakistanski veleposlanik v Sarajevu Muhammad Khalid Raoa k sebi na sestanek povabil Šefika Džaferovića, predsedujočega člana tričlanske predsedstva BiH, in ministrico za zunanje zadeve Bisero Turković.



Oba sta veleposlaniku zagotovila, da bosta poskrbela, da podobne izjave ministra Radončića v prihodnje ne bodo več krhale močnih vezi med Pakistanom in BiH, ki so se stkale med vojno, ko je Pakistan borcem vojske BiH izdatno pomagal. Radončić je v pojasnilu svojega odstopa med drugim poudaril, da predsednik predsedstva in zunanja ministrica ne bi smela stopiti na stran veleposlanika.