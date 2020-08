Migrantski val ali samo val nestrpnosti?

Pandemija je nezakonite migracije za nekaj časa potisnila na dno seznama političnih prioritet, toda z vračanjem normalnosti, odpravljanjem ukrepov in podatki, ki kažejo na povečanje nezakonitih prehodov meja, se v Italiji na dnevno agendo vrača tudi tema, ki je državo v zadnjih letih razdvajala po dolgem in počez.Tako kot velja za veliko večino družbenih vprašanj, virus ne bo olajšal njihovega reševanja, ampak bo vanj vnesel še več neznank.Migracijska problematika v tem pogledu ni nobena izjema; kot kaže primer Italije, so njeni novi parametri tako rekoč že vzpostavljeni. Na najosnovnejši ravni je polemika okoli nje ...