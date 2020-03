Mike Bloomberg izstopa iz demokratske predsedniške tekme

V demokratski predsedniški tekmi se najbolj ogorčeno spopadata Joe Biden in Bernie Sanders. Foto Mark Ralston Afp

Washington – Iz demokratske predsedniške tekme je danes izstopil tudi nekdanji župan New Yorka Mike Bloomberg . »Pred tremi meseci sem vstopil v predsedniško kampanjo, da bi premagal, danes jo zapuščam iz istega razloga: da bi premagali Donalda Trumpa.«Jasno mu je, da bi vztrajanje v kampanji otežilo ta cilj, matematika po »supertorku« pa ne pušča dvomov : dobiti zadostno število delegatov je praktično nemogočo, novembrski cilj zanj in za vse ZDA pa ostaja isti. »In čeprav ne bom nominiranec, ne bom odkorakal od najpomembnejšega političnega boja svojega življenja.«Finančno-medijski milijarder pravi, da se zmaga proti Trumpu začenja s podporo vseh kandidatu z največjimi možnostmi: »Po včerajšnjih volitvah je jasno, da je ta kandidat moj prijatelj in véliki Američan!« Bloomberg je pohvalil dostojnost in odkritost nekdanjega podpredsednika ter njegovo zavzemanje za vprašanja, ki so po njegovem prepričanju pomembna za državo: nadzor nad strelnim orožjem, zdravstvena oskrba, podnebne spremembe, dobre službe.Že pred Bloombergom so iz demokratske tekme za izzivalca republikanskega predsednika Donalda Trumpa izstopili milijarder, nekdanji županin senatorka iz Minnesote slovenskih koreninr, poleg demokratičnega socialista, ki sredinskim demokratom nikakor ni po volji, vsaj za zdaj od vidnejših vztraja le še senatorka iz Massachusettsa. V Ameriški Samoi, kjer je Bloomberg zabeležil edino zmago na supertorku, je glasove dobila tudi kongresnica s Havajev, a se bosta za status demokratskega predsedniškega kandidata odslej realno spopadala Biden in Sanders. Brez dvoma se bodo zelo povečali tudi pritiski na zadnjega.Zato pa se po prsih tolče republikanski predsednik. »Mini Miku« Bloombergu bi lahko že zdavnaj povedal, da nima potrebnih kvalitet in bi lahko prihranil milijardo dolarjev, je tvitnil: »Zdaj bo, da bi si rešil čast, denar vsipal v kampanjo »zaspanega Joeja«, a tudi to ne bo delovalo!« V svojem znanem brezobzirnem slogu je udaril tudi po Warrenovi, ki je po njegovem prepričanju samo z vztrajanjem v tekmi preprečila zmago Bernieja Sandersa v Massachusettsu, Minnesoti in Teksasu.