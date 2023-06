Mike Pence vstopil v predsedniško tekmo v ZDA

Nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence je danes uradno sprožil kampanjo za predsednika ZDA s prijavo pri Zvezni volilni komisiji (Fec). Pence si bo najprej prizadeval za osvojitev nominacije republikanske stranke, kar bo težka naloga, saj bivši predsednik Donald Trump močno vodi v anketah.

Za Trumpom ankete nekaj možnosti za osvojitev nominacije pripisujejo le še guvernerju Floride Ronu DeSantisu, Pence pa skupaj s preostalimi kandidati precej zaostaja. Problem republikanskih kandidatov je v tem, da si vsi skupaj prizadevajo za naklonjenost Trumpove konservativne baze, ki jo bivši predsednik skoraj povsem obvladuje.

Velja za globoko vernega skrajnega krščanskega politika

DeSantis skuša uspeti s tem, da je še bolj skrajen od Trumpa glede politike do istospolno usmerjenih, priseljencev, zgodovinskih dejstev in socialne politike. V času strankarskega boja je to edini recept za uspeh, vendar pa obenem recept za poraz na splošnih volitvah, kjer na koncu odloča politična sredina.

Pence velja za globoko vernega skrajnega krščanskega politika. Trump, ki je ZDA vodil med letoma 2017 in 2021, ga je izbral za podpredsednika, da bi pridobil glasove skrajne krščanske desnice. Ti podporniki so ostali z njim, zato Pence nima veliko manevrskega prostora.

Pence in Trump sta se sprla, potem ko je Trump pritiskal Pencea, naj prepreči potrditev izidov volitev leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden. Trump je izjavil, da si morda to tudi zasluži, ker mu ni hotel pomagati, da ostane na oblasti.

Poleg Trumpa in guvernerja Floride Rona DeSantisa se za nominacijo republikancev potegujejo še nekdanja ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley, senator Tim Scott, nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson in podjetnik Vivek Ramaswamy.

Kmalu nameravata vstop v predsedniško tekmo v republikanskem taboru naznaniti še nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie in širši javnosti razmeroma neznani guverner Severne Dakote Doug Burgum.