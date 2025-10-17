Milan Zver dosegel objavo skrite alineje

Evropskemu poslancu SDS Milanu Zveru je po skoraj tisoč dneh uspelo v prizadevanjih, da bi evropska komisija objavila celotno dokumentacijo o pripravah na obisk tedanje podpredsednice evropske komisije za vrednote in transparentnost Věre Jourove v Ljubljani.

Ko je evropska komisija poslancu predala dokumentacijo, je tretja točka tretjega odstavka o ciljih sestanka s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom ostala počrnjena. Drugi dve točki sta se nanašali na vladavino prava in prvenstvo prava EU pred nacionalnim pravom. Sodišče EU je sklep evropske komisije, s katerim je Zveru zavrnila dostop do počrnjenega odstavka, junija razglasilo za ničnega.

Sporni sestanek

Sestanek je bil za Zvera sporen, ker je potekal v času odločanja ustavnega sodišča o zakonu o RTV Slovenija. V evropski komisiji so sicer zatrjevali, da se Čehinja z Accettom sploh ni pogovarjala o tem vprašanju.

»Iskati priložnosti za poizvedovanje o njegovih pogledih na novi zakon o javni RTV Slovenija (to je zakon, za katerega je sodišče izdalo začasno odredbo in je zadeva še v obravnavi),« je zapisano v sporni alineji, ki je bila prvič objavljena danes.

Jourová in Accetto sta sicer po poslančevih besedah trdila, da nista niti z besedo omenjala zakona o RTVS, »kar je bila seveda laž«.

Evropska komisarka Věra Jourová je trdila, da se na ustavnem sodišču ni pogovarjala o zakonu o RTV Slovenija. Yves Herman/Reuters

Po Zverovem mnenju razkritje kaže, da je Věra Jourová prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča glede konkretnega primera v postopku. »Gre za najhujšo možno obliko političnega pritiska na sodno vejo oblasti – in to s strani institucije, ki bi morala varovati vladavino prava, ne pa jo spodkopavati,« je prepričan Zver.

Zahteva odstop Accetta in opravičilo Bruslja

Poslanec Zver pričakuje takojšen odstop ustavnega sodnika Accetta, »saj srečanja, zasnovanega na takšnih izhodiščih, nikoli ne bi smel sprejeti«. Po njegovem mnenju bi se morala evropska komisija opravičiti vsem žrtvam tega procesa – odpuščenim novinarjem, urednikom in nekdanjemu vodstvu RTV. Postavlja se tudi vprašanje legitimnosti in zakonitosti zakona, ki je bil sprejet v takšnih postopkih.