Milanović obtožil Plenkovića kršenja ustave

Hrvaški premier Andrej Plenković krši ustavo, je danes ocenil hrvaški predsednik Zoran Milanović, potem ko je Plenković v četrtek izjavil, da ne namerava sodelovati s predsednikom. Milanović je na Plenkovića v minulem letu naslovil sedem dopisov, v katerih ga je pozval k sodelovanju, a od njega ni prejel niti enega odgovora.

V uradu predsednika republike so v četrtek objavili Milanovićevo pismo Plenkoviću iz 22. decembra. Hrvaški predsednik je v pismu pozval premierja k sodelovanju in napisal, da je njuna dolžnost, da postavita osebne odnose na stran in izpolnita ustavne dolžnosti.

Iz urada so sporočili, da je Milanović v minulem letu Plenkoviću poslal sedem dopisov, a premier ni odgovoril na niti enega od njih, niti pokazal nobenega zanimanja za sestanek in pogovor. S tem je po oceni predsednika neposredno onemogočil reševanje problemov na področju zunanje politike, obrambe in nacionalne varnosti ter škodoval delovanju hrvaške državne oblasti.

Plenković je v četrtek po seji vlade nato sporočil, da s predsednikom republike nima osebnih odnosov, in dodal, da ni temeljev za njuno sodelovanje. Dejal je, da je pismo igra, s katero predsednik želi prikriti teme, ki se nanašajo na njegovo družino, ter sporočil, da trenutno ne vidi potrebe po sestanku, ker da vse funkcionira.

»Predsednik vlade krši ustavo in daje neverjetna pojasnila za obstrukcijo delovanja države, pri čemer sodelujejo on in še nekaj ljudi v stranki HDZ,« je danes v izjavi za javnost ocenil Milanović.

»Ko mi nekdo reče, da prekinja sodelovanje s predsednikom republike, ki so ga izbrali na demokratičen način, to pomeni kršitev ustave,« je še sporočil Milanović in izrazil čudenje nad tem, da je Plenković še vedno predsednik vlade.

Plenkovićeva izjava o predsednikovi družini se je sicer nanašala na Milanovićevega sina, maturanta zagrebške klasične gimnazije in uspešnega rokoborca, ki se je v zadnjem letu že drugič znašel v fokusu javnosti.

Lani je za afero v zvezi z njim poskrbela žena hrvaškega predsednika Sanja Musić Milanović, ki je ob koncu šolskega leta pisala ravnateljici gimnazije in zaradi domnevnih nepravilnosti pri pouku matematike zahtevala dvig zaključne ocene iz matematike s štiri na pet. To so na šoli tudi storili, čeprav se je šolsko leto že končalo.

Te dni so mediji poročali, da je Milanovićev sin postal eden od 180 štipendistov mesta Zagreb. Pogoj za pridobitev štipendije, ki znaša 358 evrov na mesec, je odličen uspeh v šoli, pa tudi dobri rezultati v obšolskih dejavnostih na področju znanosti, umetnosti ali športa.