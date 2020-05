Milanović zaradi ustaškega napisa zapustil slovesnost ob obletnici operacije Blisk

Incident že v Jasenovcu

Zaradi epidemije brez množičnega shoda

Hrvaški predsednikje danes zapustil uradno spominsko slovesnost ob 25. obletnici zmagovite hrvaške vojaške operacije Blisk v Okučanih, ker se je eden od veteranov pokazal v obleki z ustaškim napisom Za dom spremni (Za dom pripravljeni). Predsednika hrvaške vlade in parlamenta,in, sta njegovo potezo obsodila.Milanović je danes prispel v Okučane v okviru protokola uradne slovesnosti v spomin na operacijo Blisk, v kateri je hrvaška vojska v začetku maja 1995 osvobodila Zahodno Slavonijo. Predvideno je bilo, da bo hrvaški predsednik položil vence ob spomeniku padlim pripadnikom hrvaške vojske in policije med operacijo Blisk, potem ko bodo to storili veterani ter Plenković in Jandroković.Milanović je novinarjem pojasnil, da se je odločil zapustiti slovesnost, ko se je eden od udeležencev, ki so polagali venec pred njim, pokazal v uniformi z oznako Za dom spremni.»To je bila namerna provokacija, ki smo jo predvidevali. Zgodila se je. Menim, da so s tem omalovaževali žrtve in spomina na ta dogodek. Kjer koli bo v prihodnje podobno, se dogodka ne bom udeležil«, je napovedal Milanović, preden je zapustil Okučane.Hrvaški premier Plenković je novinarjem dejal, da je Milanović med nedavno žalno slovesnostjo v spominskem centru nekdanjega ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu izjavil, da je potrebno zavreči spominsko ploščo z imeni umrlih pripadnikov paravojaških hrvaških obrambnih sil (Hos) med nedavno vojno.Spominsko ploščo so najprej postavili v Jasenovcu, nato so jo premestili nekaj kilometrov stran. Sporen je zloglasni ustaški napis Za dom spremni, ki so ga kot svoj uradni pozdrav uporabljali pripadniki Hosa. Hos je bil ustanovljen na Hrvaškem in v BiH kot vojaška organizacija skrajne desničarske Hrvaške stranke prava (HSP), ki je javno povzdigovala nekdanjo ustaško Neodvisno državo Hrvaško (NDH).Plenković je danes ponovil, da hrvaška vlada in HDZ obsojata ustaški režim. Obenem je poudaril, da je vladina skupina za soočanje z zgodovino priporočila, da je sporno geslo možno uporabljati izjemoma med veteranskimi spominskimi slovesnostmi. Hrvaška zakonodaja predvideva kazni za zloglasno ustaško geslo, a je bilo veliko primerov, ko so sodišča oprostila storilce tovrstnih prekrškov.Šef hrvaškega sabora Jandroković je dejal, da je Milanović odgovoren za današnji incident, saj je s svojo izjavo v Jasenovcu neprimerno govoril o veteranih in je znova sprožil ideološke polemike. Letošnja obletnica operacije Blisk je potekala ob epidemioloških ukrepih zaradi novega koronavirusa. V Okučanih ni bilo množičnega shoda, kot je bilo v prejšnjih letih.V vojaško-policijski operaciji Blisk so hrvaške sile maja 1995 v manj kot 40 urah osvobodile 500 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki je bilo od leta 1991 pod nadzorom srbskih vojakov. Med drugim po štirih letih znova vzpostavili nadzor nad avtocesto in železniško progo med Zagrebom in vzhodom države.Le tri mesece kasneje so med operacijo Nevihta dokončno porazili srbske sile na Hrvaškem. Nadzor nad vzhodno Slavonijo je Hrvaška dobila januarja 1998 na podlagi sporazuma o mirni reintegraciji.