FOTO:Milanovićeva zmaga bo okrepila notranje pretrese v HDZ

Prihajajo zamenjave na vrhu HDZ?

AFP Slab premier je lahko vendarle dober predsednik, so nekateri komentirali zmago Zorana Milanovića na hrvaških predsedniških volitvah. FOTO: Denis Lovrović/ AFP

Nerazumevanje odnosov v hrvaški politiki

REUTERS Tako je hrvaški premier in predsednik stranke HDZ reagiral na prvo objavo rezultatov včerajšnjih predasedniških volitev. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Volitve samo nepomembna epizoda

REUTERS Kolinda Grabar-Kitarovič je po mnenju nekaterih s svojimi absurdnimi izjavami in lažmi porazila samo sebe. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Grabar-Kitarovićeva je porazila samo sebe

Na Hrvaškem se v prvih odmevih in komentarjih sinočnje zmagena predsedniških volitvah le malokdo ukvarja z vsebinskimi vprašanji prihodnjega Milanovićevega predsedovanja Hrvaški. Vsi komentatorji se dobro zavedajo, da predsedniška funkcija ne prinaša pomembnega vpliva in moči in da Milanović ne bo mogel bistveno spremeniti ne gospodarske ne zunanje politike svoje države. Zato je večina komentarjev usmerjena v to, kakšne posledice bo Milanovićeva zmaga prinesla zdaj vladajoči HDZ. In napovedi za prihajajoče parlamentarne volitve so za HDZ slabe, je mogoče razbrati iz današnjega pisanja hrvaških medijev.Tako Jutarnji list objavlja izjave neimenovanih članov stranke HDZ, s katerimi se je poročevalec tega časopisa pogovarjal v volilnem štabu HDZ sinoči po objavi prvih volilnih rezultatov. »Če se nekaj v stranki ne bo temeljito spremenilo, nas na parlamentarnih volitvah čaka boleč poraz,« je bil komentar enega od njih. V glavnem tudi pomembni člani HDZ pričakujejo resne pretrese znotraj stranke in najverjetnejše poskuse zamenjavena bližajočih se znotrajstranskarskih volitvah.Zelo neposreden je bil v izjavi za Jutarnji list, ki naj bi bil eden od resnih Plenkovićevih protikandidatov za prihodnjega predsednika stranke HDZ: »Kolinda Grabar-Kitarović je plačala ceno za dosedanjo politiko HDZ. To je sporočilo kandidatki in stranki, da bo znotraj stranke treba marsikaj spremeniti, če hočemo zmagati na parlamentarnih volitvah,« je dejal.Komentator Jutarnjega listapa piše, da je »za poraz Grabar-Kitarovićeve v enaki meri ali še bolj kot ona sama kriva tudi stranka HDZ, ki jo vodi premier Andrej Plenković. Kolinda je prva žrtev Plenkovićevega slabega razumevanja odnosov v hrvaški politiki, nepoznavanja volilnega telesa, njegove odlepljenosti od navadnih državljanov in nepriznavanja težav v državi.«Đula je včerajšnje volitve in dogajanja okrog njih slikovito opisal kot »neposreden prenos razpadanja HDZ«.Za nekdanjega gospodarskega ministra v hrvaški vladi, ki v zadnjem času objavlja tudi komentarje in kolumne, pa so bile predsedniške volitve za HDZ samo nepomembna epizoda pred resnejšimi spopadi, ki prihajajo. »Imam občutek, da so včeraj v HDZ vsi komaj čakali, da lahko razglasijo poraz ... čakali so, da bo ta formalnost mimo in da se lahko posvetijo pravi bitki za to, kdo bo v prihodnje vodil HDZ,« je povedal za N1 TV.Precej neusmiljeni pa so bili komentarji zadnjih dveh tednov kampanje poraženke volitev Kolinde Grabar-Kitarović. Komentator Večernjega listaje tako zapisal, da je Grabar-Kitarovićeva »z vrsto absurdnih in nespametnih izjav ter bizarnih laži porazila samo sebe«. »Medtem ko je bila Kolinda lutka, se je Milanović pokazal kot voditelj,« pa je na hrvaški spletni strani 24 ur zapisal