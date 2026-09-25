Milansko letališče Malpensa odslej tudi uradno poimenovano po Berlusconiju

Mednarodno letališče Malpensa v Milanu se odslej tudi uradno imenuje po pokojnem nekdanjem italijanskem premieru in milijarderju Silviu Berlusconiju. Slovesnosti, na kateri so odkrili tablo z uradnim imenom letališča, se je udeležilo več članov italijanske vlade, med njimi Antonio Tajani in Matteo Salvini, poročajo tuje agencije.

Odločitev, da pomembnemu mednarodnemu letališču dodajo ime pokojnega desnosredinskega politika in medijskega mogotca, čigar trije premierski mandati so bili zaznamovani s škandali in sodnimi postopki, so v Italiji sprejeli leta 2024. Deležna je bila številnih kritik in polemik.

Na današnji slovesnosti na letališču so odkrili tablo z novim uradnim imenom letališča: Mednarodno letališče Milano Malpensa Silvio Berlusconi. Italijanski zunanji minister Tajani, ki je Berlusconija nasledil na čelu stranke Naprej, Italija, je poimenovanje pozdravil kot »izjemno posrečeno odločitev«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. »Berlusconi je bil državnik, ki je zaznamoval zgodovino naše države,« je dejal Tajani in med drugim navedel, da je »spremenil način in jezik političnega diskurza«.

Odločitev, da letališču dodajo ime pokojnega desnosredinskega politika in medijskega mogotca, čigar trije premierski mandati so bili zaznamovani s škandali in sodnimi postopki, je bila deležna številnih kritik in polemik. Na arhivski fotografiji Silvio Berlusconi med volilno kampanjo leta 2022. FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Spoznanje, da bo Letališče Milano Malpensa Silvio Berlusconi vsak dan sprejemalo na tisoče potnikov z vsega sveta, me navdaja s ponosom in čustvi,« pa je dejala Berlusconijeva najstarejša hči in predsednica družinskega holdinga Fininvest Marina Berlusconi.

S podporo desnosredinske vlade, vključno s stranko Naprej, Italija, ki jo je ustanovil Berlusconi, je Italijanska uprava za civilno letalstvo (ENAC) leta 2024 – leto po Berlusconijevi smrti – odobrila prošnjo dežele Lombardije za preimenovanje letališča. Uradni postopki preimenovanja so se zavlekli zaradi pritožb milanske levosredinske mestne uprave pod vodstvom župana Beppeja Sale. Kot poroča AFP, je ta danes »opazno manjkal na slovesnosti« na enem od letaliških terminalov.