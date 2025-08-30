Milei se brani pred predmeti vseh vrst in očitki o korupciji

V nadaljevanju preberite:

Milei se je oglasil šele, ko se je vrnil v predsedniško palačo. Zdel se je pretresen zaradi napada, še bolj je bila menda pretresena njegova sestra Karina, ki vodi vladajočo stranko, je tudi vodja predsedniškega kabineta in ima prste vmes pri vseh velikih poslih, še posebej je menda udeležena pri korupciji. Očitajo ji predvsem afero z denarjem, namenjenim invalidom. Obtožujejo jo, da je velik del velikih vsot romal v njen žep, manj pa je doseglo invalide.