Trumpov Ice na evropskih tleh

Zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice) s sedežem v Washingtonu so sporočili, da bodo njihovi agenti pomagali varnostni službi ameriškega zunanjega ministrstva in državi gostiteljici zimskih olimpijskih iger, torej Italiji, pri zagotavljanju varnosti na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

»Vse varnostne operacije ostajajo v pristojnosti italijanskih organov,« so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP pri Iceu poudarili v izjavi in dodali, da Ice ni pristojen oziroma da v tujini ne izvaja »operacij izvrševanja migracijskih predpisov«.

Italijanske oblasti so sprva zanikale, da bodo na zimskih olimpijskih igrah navzoči agenti Icea, kasneje pa naj bi skušale zmanjšati pomen njihove vloge, češ, da bodo ti pomagali skrbeti zgolj za varnost ameriške delegacije.

Milanski župan Giuseppe Sala je danes izjavil, da agenti Icea v mestu niso dobrodošli, pri tem pa je ameriško službo označil za »milico, ki ubija«. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je pozneje dejal, da agenti ne bodo patruljirali po ulicah, temveč bodo pomagali varovati ameriško delegacijo.

Pravijo da bodo pomagali »pri preverjanju in zmanjševanju tveganj«, ki jih predstavljajo mednarodne kriminalne organizacije. FOTO: Piero Cruciatti/Afp

Dodal je, da se bo notranji minister Matteo Piantedosi še danes sestal z ameriškim veleposlanikom v Rimu, da bi to razjasnili.

»Ni tako, kot da prihajajo SS,« je še povedal Tajani, pri čemer se je skliceval na nacistično paravojaško organizacijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Ne gre za to, da prihajajo ljudje z mitraljezi in zakritimi obrazi, ampak da prihajajo uslužbenci iz urada,« je poudaril.

Služba za priseljevanje in carine se je v ZDA v zadnjih mesecih znašla v središču pozornosti zaradi sporne kampanje in agresivne politike vlade predsednika Donalda Trumpa proti nezakonitim priseljencem.

Razmere so zaradi nasilnega delovanja njenih agentov trenutno zaostrene zlasti v Minnesoti, kjer se protesti proti Iceu krepijo vse od decembra, ko je Trumpova vlada v mesto napotila več tisoč pripadnikov te službe. Ti so v začetku meseca tam najprej ubili 37-letno Renee Good, pred dnevi pa še 37-letnega protestnika Alexa Prettija.