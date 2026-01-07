Milijarde za kmete so ublažile dvome o Mercosurju

Če v končnici pogovorov ne bo zapletov, bi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen lahko že prihodnji teden v Paragvaju podpisala trgovinski sporazum z državami južnoameriškega Mercosurja. K razpletu težav z njegovim potrjevanjem utegne pripomoči predvsem premik v stališču Italije, ki je po novem bolj pozitivno naravnana do sporazuma.

Slovenija je ne glede na nezadovoljstvo kmetov med podpornicami sporazuma. Odločna zagovornica sporazuma je tudi Nemčija. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je v Bruslju poudarila, da Slovenija kot izvozno usmerjena država podpira odprto trgovino, a vztraja, »da kmetijstvo ne sme nositi bremena drugih interesov in da mora biti zaščiteno z jasnimi in učinkovitimi varovalkami«.Odločanja držav članic o podpisu bo predvidoma v petek.