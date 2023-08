Milijarde za podnebno škodljive subvencije

V nadaljevanju preberite:

Nemčija za subvencije, ki so škodljive za podnebje, namenja toliko sredstev, da bi z njihovo ukinitvijo več kot pokrila letne potrebe po financiranju podnebnih ukrepov. Po besedah raziskovalcev z inštituta Bertelsman Stiftung so nekatere subvencije povsem zastarele in bi jih bilo potrebno ukiniti.