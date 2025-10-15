Milijarde za ščit nad ukrajinskimi mesti

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina si lahko obeta večje dobave oborožitve za protizračno obrambo in obrambo pred brezpilotnimi letalniki, da bi laže preživela ruske napade v zimskih mesecih, zavarovala civiliste in branila kritično infrastrukturo. Del dobav poteka v okviru novega Natovega programa, v katerem evropske zaveznice orožje za Ukrajino kupujejo od ZDA.

Pobudi se je pridružila tudi Slovenija. Premier Robert Golob je med Ruttejevim obiskom v Ljubljani v ponedeljek govoril o nakupu obrambnih zmogljivosti zemlja–zrak. Obrambni minister Borut Sajovic na zasedanju Nata v Bruslju ni hotel potrditi poročanja POP TV, da bodo nabave vredne 43 milijonov evrov.

Ameriški sekretar za obrambo Pete Hegseth je v Bruslju ocenil, da bi evropske zaveznice morale prevzeti odgovornost za konvencionalno varnost Evrope. Tudi nabave orožja za Ukrajino v PURL so v njegovih očeh korak k miru v Ukrajini. Če se vojna ne bo končala, so ZDA pripravljene sprejeti odločitve, da bo Rusija plačala višjo ceno za nadaljevanje agresije.