Milijarde za zmago, ki ni zagotovljena

Ameriške vmesne kongresne volitve 3. novembra mnogi razglašajo za odločilno bitko za prihodnost države. Na desnici jih predstavljajo kot boj za osnovne vrednote proti komunizmu in islamizmu, na levici pa svarijo, da bi zmaga nasprotnikov odprla vrata avtoritarnosti, celo fašizmu. V nečem se oba tabora strinjata: donacije premožnih podpornikov so dobrodošle, saj denar tradicionalno igra pomembno vlogo v političnih spopadih.

Patriarh slovite politične dinastije Joe Kennedy je nekoč dejal, da ne namerava kupiti niti enega glasu več, kot je nujno: »Naj bom preklet, če bom financiral prepričljivo zmago.« Njegov sin John F. Kennedy je leta 1960 res postal 35. ameriški predsednik, a je Richarda Nixona premagal za vsega tretjino odstotne točke v deležu glasov. Po drugi strani včasih za zmago ni dovolj niti poldruga milijarda dolarjev, kar lahko potrdi Kamala Harris, demokratska predsedniška kandidatka na zadnjih volitvah, ki je zbrala poldrugo milijardo. Brez prispevkov bogatih donatorjev pa bi se predvolilne kampanje težko prebile do sklepnega finiša, zlasti v času dragih televizijskih oglasov in vse višjih stroškov za organizacijo kampanje.