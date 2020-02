Milijarder Bloomberg z vso silo v boj proti Trumpu

New York – Ameriški milijarder­ Mike Bloomberg bo nastopil na nocojšnjem televizijskem so­očenju v Las Vegasu le nekaj dni pred strankarskimi volitvami­ v Nevadi. Na veliko nezadovoljstvo­ privržencev demokratskih predsedniških kandidatov z manj denarja v žepu je v veliko relevant­nih javnomnenjskih raziskavah za to dobil dovolj glasov, nazadnje 19 odstotkov v raziskavi javnih radijskih in televizijskih postaj.Bloombergovega imena še ne bo na volilnih seznamih v Nevadi, saj se osredotoča na marčevski »supertorek«, ko bo o predsedniških kandidatih odločalo 14 ameriških zveznih držav. Po zadnji javnomnenjski raziskavi ...