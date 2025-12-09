Milijarder, ki se bo »doma in na tujem boril za interese čeških državljanov«

Češki predsednik Petr Pavel je danes za novega predsednika vlade imenoval 71-letnega milijarderja in nekdanjega premiera Andreja Babiša. Ta je ob imenovanju obljubil, da se bo boril za interese Čehov doma in v tujini.

»Vsem državljanom Češke republike obljubljam, da se bom boril za njihove interese doma in v tujini,« je ob imenovanju na položaj predsednika vlade povedal Babiš.

Babiševo populistično gibanje ANO je na oktobrskih parlamentarnih volitvah osvojilo največ sedežev, v koaliciji s skrajno desno SPD in desničarskimi Motoristi, ki zastopajo zlasti interese voznikov motornih vozil, zasedajo 108 od 200 mest.

Stranke v programu obljubljajo ničelno toleranco do nezakonitih migracij, nižje cene energije, ponovno uvedbo upokojitve pri 65 letih in ustavno zaščito češke krone. Obenem bodo morale iz tujine financirane organizacije razkriti svoje donatorje. Evropski zeleni dogovor so stranke označile za netrajnosten, evropski pakt o azilu in migracijah pa so v celoti zavrnile. Babiš je sicer med svojo kampanjo obljubljal tudi, da bo omejil pomoč Ukrajini.

Češki predsednik je Babiša pred imenovanjem za novega premiera pozval, naj reši svoj konflikt interesov kot politik in lastnik obsežnega holdinga za hrano in kemikalije Agrofert. Babiš, ki je bil med letoma 2017 in 2021 že premier, je obljubil, da bo Agrofert za zdaj zaupal neodvisnemu upravitelju.