Milijarder Musk bo lahko obdržal svoje milijone

Vernon Unsworth ob prihodu na sodišče. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

ni kriv, je odločila porota v Los Angelesu. Milijarder bo tako privarčeval več milijonov dolarjev, ki bi jih sicer moral plačati zaradi razžalitve britanskemu potapljaču, poroča BBC.Slednji je Muska tožil, ker naj bi ga na družbenem omrežju twitter ozmerjal s pedofilom. Vse skupaj se je začelo, ko je julija lani potekala reševalna akcija 12 tajskih dečkov in njihovega trenerja, ki so bili ujeti v poplavljeni podzemni jami.Elon Musk je Tajcem kot pomoč pri reševanju ponudil svojo mini podmornico, a je Unsworth trdil, da si milijarder s tem zgolj kupuje javno mnenje oziroma stremi k publiciteti. Muska je pozval, naj si podmornico »nekam vtakne«, bogataš pa mu je milo za drago vrnil s tem, da ga je označil za »pedo-fanta«.Potapljač se je odločil za tožbo zaradi razžalitve, zahteval skoraj 200 milijonov dolarjev, Musk pa je vseskozi trdil, da zapisanega o pedofiliji ni mislil dobesedno. Pedo-fant, je še zatrdil Musk pred poroto, naj bi bila povsem običajna žaljivka v Južni Afriki, od koder izvira.Porota je v slabi uri odločila, da Musku denarja ni potrebno plačati. Vernon Unsworth namreč ni uspel nedvoumno dokazati, da ga je ustanovitelj podjetij SpaceX in Tesla ozmerjal s pedofilom. Musk je po poročanju BBC po koncu razsodbe na kratko dejal: »Moja vera v človeštvo je povrnjena.« Na drugi strani je tožnikova odvetnicadejala. da bodo s sodišča kljub vsemu odkorakali z dvignjeno glavo, a da odločitev porote ni dobra za družbo. »Razsodba pošilja jasen signal - govoriš lahko, kar hočeš, četudi laži, in jo odneseš brez kazni.«