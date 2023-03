Milijon topovskih granat za Ukrajino

Evropska unija bo prihodnje leto priskrbela Ukrajini milijon topovskih granat, predvsem kalibra 155 milimetrov. To je še en mejnik v delovanju EU pri odzivanju na geopolitični potres, ki ga je povzročila ruska invazija.

Dobave bodo zagotovljene z dodatnima dvema milijardama evrov, pridobljenima v okviru evropskega instrumenta za mir (EPF). S prvo milijardo bodo državam, ki bodo dobavile granate iz svojih skladišč, izplačana nadomestila.

Zmogljivosti za proizvodnjo orožja v EU so omejene. Slovenija še ni pristopila k skupnim nabavam orožja. V Ukrajino prihaja več modernega orožja z Zahoda.

Pristopilo 17 držav članic EU in Norveška

Druga milijarda evrov je namenjena za novost: skupno nabavo streliva za Ukrajino. K temu projektu, ki ga bo po pospešenih postopkih izpeljala evropska obrambna agencija (Eda), je s podpisom pristopilo 17 držav članic EU in Norveška. Slovenije ni med njimi, a se bo po navedbah obrambnega ministra Marjana Šarca temu pridružila, ko bo izpeljala nacionalne postopke.

EPF deluje zunaj proračuna EU, a ga financirajo države članice. Slovenija ima pri financiranju pomoči glede na BDP po Šarčevih navedbah 0,35-odstotni delež. To pri vsaki milijardi pomoči pomeni 3,5 milijona evrov. Drugače kot za države z razvito obrambno industrijo, ki bodo pri takšnih nabavah prejemale naročila, se v Slovenijo denar ne bo vračal po tej poti. Pri prejšnji slovenski dvostranski pomoči Ukrajini (tanki, oklepniki, havbice) se je v Slovenijo steklo nekaj nadomestila iz EPF, toda minister Šarec ni hotel govoriti o številkah.

Logika skupnih nabav streliva je, da bodo dosežene nižje cene. »Povezujemo moč Evrope na trgu,« je povedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Države se lahko odločijo tudi za samostojne pogodbe z industrijo. Nemčija ima skupne načrte z Dansko in Nizozemsko. Odprti so še za pristop drugih držav.

Skupne nabave naj bi izključevale nakupe v tretjih državah zunaj EU, čeprav evropska industrija še zdaleč ne more zadostiti potrebam Ukrajine. Nemški minister Pistorius pričakuje, da bo lahko industrija hitro zagnana. Med glavnimi prejemniki naročili bo düsseldorfski Rheinmetall.

Žal nismo več v situaciji kot v zadnjih šestdesetih letih, ko smo Evropejci gradili mir z gospodarskim povezovanjem in skupno blaginjo. Josep Borrell

Večje proizvodne zmogljivosti

»Da bi proizvedli več, moramo povečati proizvodne zmogljivosti,« je dejal zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Industrija se bo po njegovem odločila za širjenje zmogljivosti, če bodo obstajali jasni obeti naročil. Trenutno evropska industrija proizvede precej manj granat kalibra 155 milimetrov, kot jih Ukrajina porabi. To pomeni, da ji bo streliva prej ali slej zmanjkalo. Evropske države morajo tudi napolniti svoja izpraznjena skladišča. Ukrajina po navedbah obrambnega ministra Oleksija Reznikova potrebuje milijon granat, da bi lahko izpeljala načrtovano ofenzivo.

Borrell je bil zadovoljen, da je EU uspelo hitro sprejeti odločitev, ki je nastala na podlagi estonskega predloga. Prvo orožje iz tega svežnja naj bi bilo v pogodbah z industrijo naročeno maja. Tretji steber načrta je že tako okrepitev evropske obrambne industrije. »Žal nismo več v situaciji kot v zadnjih šestdesetih letih, ko smo Evropejci gradili mir z gospodarskim povezovanjem in skupno blaginjo. Naj nam je to všeč ali ne – seveda nam ni všeč –, spoprijemamo se z vojno in moramo podpreti državo v vojni,« je dejal Borrell.

V Ukrajino bo v prihodnjih tednih in mesecih pospešeno prihajalo orožje z Zahoda. Pistorius je pojasnil, da v Nemčiji usposabljajo več kot 1000 vojakov na tankih leopard 2, oklepnikih marder (so že na poti na bojišče) in sistemih protizračne obrambe. Tudi Norveška pošilja osem tankov leopard 2 v Ukrajino. Kmalu bi lahko prispela tudi prva letala. ZDA so se med drugim odločile, da bodo v okviru vojaške pomoči dobavile oklepnike bradley. Tako bo v spomladanskih mesecih na bojišču močnejša in učinkovitejša oborožitev z Zahoda kot doslej.