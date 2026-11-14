Milijoni pod zemljo: na Madžarskem odkrili skrito gotovino

V gozdovih zakopani bankovci, gotovina v gospodarskih poslopjih in skladiščih ter denar v sefu na odmaknjeni lokaciji. Madžarski preiskovalci so med dvodnevno akcijo odkrili več kot 17,5 milijona evrov gotovinE, poroča Euronews. Preiskave so potekale v okviru kazenskega postopka proti nekdanjemu ministru za nacionalni razvoj Miklósu Sesztáku, osumljenemu korupcije. Nacionalni urad za povračilo in zaščito premoženja (NVVH) je v sredo in četrtek izvedel usklajene preiskave v Budimpešti ter županijah Pest, Békés in Nógrád. Po poročanju Euronewsa, ki povzema sporočilo urada, so preiskovalci poleg denarja v gozdovih in gospodarskih objektih gotovino našli tudi v stanovanjskih nepremičninah. Skupaj so zasegli dobrih pet milijonov forintov (oziroma okoli 13,8 milijona evrov), okoli 2,6 milijona ...